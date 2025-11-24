Webinaire d’information sur la formation professionnelle

Les Grands PROpulseurs, qui représentent les centres de formation professionnelle (CFP) des huit centres de services scolaires et de la commission scolaire sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, invitent la population à participer à un webinaire d’information qui se tiendra le mercredi 26 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

En unissant leur expertise dans un groupe commun, les CFP peuvent offrir une formation professionnelle (FP) diversifiée, alignée sur les besoins du marché du travail, et plus accessible. Le webinaire du 26 novembre vise à faciliter le processus d’inscription, et à démystifier le monde de la FP.

Outre, la présentation des Grands PROpulseurs, de leur offre de formation régionale et des activités de découverte, les participants entendront des professionnels issus du milieu de la formation professionnelle qui présenteront divers sujets — les parcours possibles, les perspectives d’emploi, les services d’accompagnement et les aides financières — avant de répondre en direct aux questions des participants.

Un événement gratuit

L’événement est gratuit et ouvert aux jeunes, à leurs parents, et à toute personne souhaitant découvrir ou se réorienter vers la formation professionnelle. L’inscription est obligatoire au www.grandspropulseurs.info/post/webinaire-informationnovembre2025.