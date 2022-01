Une relève inespérée pour Boulangerie La Pocatière

Aussi difficile à trouver que la main-d’œuvre, une relève entrepreneuriale motivée et la tête pleine d’idées a frappé récemment à la porte de la Boulangerie La Pocatière. Les nouveaux propriétaires, Frédéric Léonard et Casandra Théberge, succèdent ainsi à Gervais et Norma, la quatrième et dernière génération de Leclerc qui a opéré cette entreprise.

Ancienne présidente de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, Norma Leclerc a toujours été au fait de la relève entrepreneuriale et le défi à la dénicher pour les propriétaires d’entreprises prêts à passer le flambeau. Le domaine de la pâtisserie et de la boulangerie n’étant pas le plus convoité de nos jours, le soulagement a été complet pour son frère Gervais et elle lorsque Frédéric et Casandra ont manifesté leur intérêt à prendre en main la destinée de leur entreprise.

« C’est emballant de les voir aller. Ils ont la tête pleine d’idées et de projets. On était comme ça mes frères et moi quand on a repris l’entreprise de notre père en 1989 », se souvient-elle.

Le duo d’entrepreneurs est entré en contact avec la fratrie Leclerc par le biais d’une connaissance commune. Le premier contact entre la relève et les cédants s’est déroulé le 14 août. À l’Action de grâce, une première rencontre de travail avait lieu et Casandra faisait son entrée comme employée. La vente a été officialisée le 1er décembre.

« Si tu m’avais dit un jour que je serais propriétaire d’une boulangerie, je ne t’aurais jamais cru », reconnaît Frédéric Léonard, qui dispose d’une expérience enviable en représentation et gestion d’entreprises, lui qui a eu sous sa gouverne par le passé entre 10 et 100 employés selon les endroits où il a travaillé.

Dans le cas de Casandra Théberge, la jeune femme avait déjà un intérêt marqué pour la pâtisserie. Depuis quelques années, elle était déjà sollicitée pour faire des gâteaux de mariage qu’elle réalisait dans le confort de son foyer. Depuis l’Action de grâce, c’est donc elle qui se familiarise davantage avec les différents départements de production de Boulangerie La Pocatière.

Frédéric mettra aussi la main à la pâte éventuellement en collaboration avec Gervais Leclerc qui demeure à l’emploi de l’entreprise. Il veillera aussi à la gestion des opérations qui était principalement sous la direction de Norma Leclerc qui, de son côté, reste pour le moment employée, mais à temps partiel. « On peut dire que c’est une préretraite », confirme-t-elle.

Ambitions

Le nouveau duo de propriétaires entend bien donner sa couleur à l’entreprise, sans pour autant briser la tradition familiale qui s’y est perpétuée durant quatre générations. Déjà, des changements peuvent être observés en magasin, en plus d’une plus grande exposition sur les médias sociaux.

De nouveaux produits ont entre autres fait leur apparition sur les tablettes : nouvelles viennoiseries, nouvelles pâtisseries et de nouveaux pains artisanaux figurent dans les projets. L’entreprise ambitionne aussi de multiplier les partenariats avec les autres producteurs locaux en offrant une gamme de produits complémentaires au pain. Un espace « marché » a déjà été développé dans cette optique au sein de la boutique qui a été entièrement réaménagée.

« On a aussi procédé à des rénovations à l’extérieur du bâtiment, d’autres réaménagements sont prévus à l’intérieur et des équipements de production seront remplacés pour améliorer la production », ajoute Frédéric Léonard.

Historique

Fondée en 1880 par François-Xavier Leclerc à Saint-Pascal, Boulangerie La Pocatière déménage à Saint-Pacôme en 1920 lorsque son fils Pierre Leclerc épouse Marie-Alma Lizotte. En 1932, l’entreprise est une fois plus déménagée, mais cette fois à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Elle prend alors le nom de Boulangerie Sainte-Anne. Les enfants de Pierre Leclerc — Jean-Pierre, Léonard et Romuald — sont ceux qui ont renommé l’entreprise Boulangerie La Pocatière en 1961, année où le noyau villageois de Sainte-Anne est devenu la ville de La Pocatière.

Après avoir été installée successivement derrière le Fleuriste Le Bel Arôme et l’Hôtel Saint-Louis (Le Fûté), Boulangerie La Pocatière emménage en 1971 dans ses locaux actuels sur la 8e avenue Richard, bâtiment qui abritait jadis une quincaillerie. Gervais, Mozart et Norma Leclerc — enfants de Jean-Pierre Leclerc — représentent la quatrième et dernière génération à prendre la relève de l’entreprise en 1989. Depuis 2009, Gervais et Norma Leclerc étaient devenus les seuls copropriétaires.

Boulangerie La Pocatière emploie dix employés avec les propriétaires. Outre ses pâtisseries, mets préparés, pains tranchés et non tranchés produits et vendus sur place, elles distribuent une part importante de sa production dans les épiceries et supermarchés de la région, de Rivière-du-Loup à Saint-Jean-Port-Joli.