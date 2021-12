Plus de 7000 comprimés de speed accrochés aux branches d’un arbre au Kamouraska

Dans une chaudière de 20 litres blanche dissimulée derrière une souche d’arbre par l’accusé lors d’une autre perquisition menée un peu plus tôt le 28 avril dans le cadre de leur enquête, les policiers ont aperçu un autre lot de 748 comprimés de métamphétamine ainsi que 600 grammes de phénacétine, une substance analgésique utilisée pour couper la cocaïne.

Lors de l’arrestation de Pierre-Michel Chénard le 2 juin dernier, diverses liasses d’argent totalisant 9 110 $ ont été saisies par les policiers, alors qu’elles étaient dissimulées à plusieurs endroits dans sa résidence, située sur la rue des Cheminots à La Pocatière. Un fusil chargé et entreposé de manière négligente se trouvait dans la chambre à coucher.

Environ 357 grammes de cocaïne, 1 kg de substances de coupe, une presse, des balances contaminées de poudre blanche, 1111 comprimés de métamphétamine et 835 grammes de cannabis ont été saisis lors de la descente du 2 juin, menée à son domicile et au lot à bois de Saint-Gabriel-Lalemant. Les policiers ont aussi mis la main sur 15 000 $ en argent comptant. Plusieurs armes, soit un pistolet Berreta, un revolver volé, un fusil de calibre 12 et un autre de calibre 6.5 ainsi qu’une carabine.223 ont aussi été retrouvées.