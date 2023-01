Paramédics : Région L’Islet ressentira la fin du quart de nuit à Saint-Fabien-de-Panet

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a annoncé la semaine dernière que la caserne d’ambulanciers de Saint-Fabien-de-Panet cessera d’opérer entre 18 h et 6 h à partir du 31 mars 2023 . Cette fermeture viendra puiser dans les ressources ambulancières de la MRC voisine de L’Islet.

La caserne de Saint-Fabien-de-Panet dessert sept municipalités dans la MRC de Montmagny, mais lorsqu’elle ne peut pas répondre à un appel, une autre caserne doit prendre la relève. Parmi ces alternatives figure la caserne de Saint-Pamphile. À partir du printemps prochain, celle-ci devra compenser la réduction de service de la caserne adjacente, et ce, 12 heures par jour.

Réaction en chaîne

Les résidents des municipalités entourant Saint-Fabien-de-Panet auront encore accès à des , mais les délais seront plus longs. Effectivement, les municipalités à proximité disposant d’une caserne opérationnelle « elles aussi ont un territoire à couvrir », dit Mario Robitaille, superviseur de la caserne de Saint-Pamphile.

« Si l’ambulance de Saint-Pamphile est obligée d’aller à Saint-Fabien, ou même si elle passe un appel [pour son propre territoire], la prochaine ambulance est à Saint-Jean-Port-Joli. » M. Robitaille explique que s’il y avait un autre appel à Saint-Pamphile entre-temps, l’attente pourrait atteindre 45 minutes.

Cela représenterait un délai préoccupant, selon le superviseur : « On sait qu’un arrêt cardiaque, à chaque minute, tu perds un pourcentage [de chances] de survie. Dix minutes, souvent, ça va être trop long. »

Inquiétudes

Pour Myriam Bélanger, cette décision revient à dire au contribuable : « efforcez-vous de ne pas faire de crise cardiaque après 18 h », écrit-elle dans une lettre ouverte envoyée aux médias de la région. La résidente de Saint-Fabien-de-Panet se dit dévastée, frustrée, et dans l’incompréhension.

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, souhaite rassurer la population. « Il n’y a personne qui sera mis en péril, ou qui aura des problématiques particulières sur nos territoires », dit-il dans un extrait d’entrevue diffusé sur TVA CIMT/CHAU.

M. Robitaille anticipe pourtant des difficultés. « On espère toujours qu’il n’y aura jamais de problème, mais la loi de la probabilité dit qu’éventuellement, il y a un risque que quelqu’un va souffrir de ça », déplore-t-il. Il ajoute que sa caserne reçoit entre 400 et 500 appels par année, dont plus du tiers serait durant le quart de nuit.

Au moment d’écrire ces lignes, le CISSS de Chaudière-Appalaches prévoit une rencontre sous peu avec le superviseur, pour en discuter davantage.

Horaire des services

La caserne de Saint-Fabien-de-Panet conservera ses quatre ambulanciers sur un horaire à l’heure durant le quart de jour (soit de 6 h à 18 h). L’horaire de faction (sur appel) sera aboli, et aucun véhicule ne sera opérationnel durant le quart de nuit (soit de 18 h à 6 h).

La caserne de Saint-Pamphile conserve son horaire habituel, mais deviendra partiellement responsable de la couverture des municipalités normalement sous l’aile de Saint-Fabien-de-Panet la nuit.