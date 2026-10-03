Paramundo repart à la découverte de l’Équateur

Le groupe Paramundo du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière revient en force pour l’année scolaire 2026-2027. Douze élèves de cinquième secondaire auront l’occasion de participer à une expérience de onze jours en Équateur, dans les Andes et en Amazonie, du 24 février au 6 mars 2027.

Le programme Paramundo vise à sensibiliser les élèves à différents enjeux mondiaux, notamment la pauvreté, la consommation responsable, la préservation de l’environnement et la diversité culturelle.

Au cours de leur séjour, les élèves rencontreront des membres de différentes communautés afin de mieux comprendre les réalités économiques et sociales de la région. Ils participeront notamment à divers projets au sein d’une communauté majoritairement autochtone située près de la petite ville de Tena.

Les familles de cette communauté vivent principalement d’une économie de subsistance, notamment grâce à la pêche, à la chasse et à la chakra, un jardin traditionnel amazonien. Les élèves pourront ainsi découvrir un patrimoine culturel unique, des connaissances sur la biodiversité, ainsi qu’une solidarité communautaire.

Le groupe sera ensuite hébergé dans un pavillon écologique géré par une fondation engagée dans la protection de la faune. Situé au cœur de l’Amazonie équatorienne, l’endroit permettra aux participants de vivre une expérience immersive en pleine nature, tout en soutenant la communauté autochtone kichwa, et les efforts de protection de la biodiversité.

Les objectifs de Paramundo sont notamment de permettre aux jeunes de s’ouvrir aux enjeux mondiaux, environnementaux et culturels, de développer leur leadership et leur capacité d’entraide, ainsi que de prendre conscience de l’importance de protéger l’environnement.

Pour réaliser ce projet, chaque membre de Paramundo devra fournir un effort financier important, et participer activement à différentes campagnes de financement. Malgré ces efforts, le groupe indique qu’ils ne suffiront pas à couvrir l’ensemble des coûts liés à l’aventure.

Les élèves sollicitent donc l’appui de la communauté. Ils recherchent des dons ou des commandites sous la forme de lots ou de produits pouvant être mis à l’encan lors d’un souper-bénéfice prévu le 17 octobre 2026.

Selon le groupe, les contributions permettront non seulement de soutenir financièrement le projet, mais également d’encourager les jeunes, et de leur démontrer que leur communauté croit en eux, en leurs capacités et en leur aventure.

Source : Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière