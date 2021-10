Passeport vaccinal obligatoire dans les installations du CISSS

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent rappelle que depuis vendredi, le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les visiteurs âgés de 13 ans et plus qui se présentent dans ses installations (hôpitaux, CLSC, CHSLD, centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, etc.). Cette mesure vise les proches aidants, les accompagnateurs et les fournisseurs de services.

Toute personne qui vient dans une installation pour y recevoir un soin ou un service n’a pas besoin de présenter son passeport vaccinal. Une personne qui accompagne une femme qui vient accoucher, un enfant de moins de 14 ans ou une personne inapte n’a pas besoin de présenter son passeport, de même qu’un visiteur à l’unité des soins palliatifs et de fin de vie. Il en va de même pour le parent ou tuteur d’un enfant hébergé en centre de réadaptation (CRDJA).

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent précise que la validation des passeports vaccinaux pourrait parfois ralentir l’accès à ses installations. Enfin, il est important de rappeler qu’en plus du passeport vaccinal, une preuve d’identité sera également exigée.