Portrait de mi-session : Du retour en présence à la réussite des étudiants au Cégep de La Pocatière

À la mi-session, le Cégep dresse un bilan positif du retour en présentiel graduel de ses étudiants. Non seulement le personnel et les étudiants se sont-ils montrés solidaires des mesures sanitaires prescrites, mais force est de constater que cet effort collectif a permis d’éviter toute éclosion et de maintenir un milieu de travail et d’études sécuritaire. C’est dans cet environnement respectueux des directives de la Santé publique que le Cégep recense encore une fois cet automne près de 1 000 étudiants, soit plus de 750 au campus de La Pocatière, près de 160 à celui de Montmagny et quelque 60 à Témiscouata-sur-le-Lac. De ce nombre, près de 80 étudiants internationaux sont également inscrits au Cégep et ont la chance d’être sur nos campus pour suivre leur formation. Notons que la majorité provient de la France, mais également de plusieurs pays de l’Afrique francophone, ainsi que de destinations qui démontrent toujours beaucoup d’intérêt pour le Cégep, telles que l’Île-de-la-Réunion. Du côté d’Extra-Formation continue, ce sont plus de 315 étudiants qui sont inscrits en formation créditée à distance.