Piratage à l’assurance-emploi : Sans revenu depuis bientôt quatre mois

« Pendant ce temps, le compte se vide, j’ai une famille à faire vivre. Je suis tombée dans la marge de crédit et j’ai dû avoir du soutien de ma famille pour m’avancer de l’argent au moins pour éviter les intérêts de la marge de crédit », a-t-elle dit. Elle ajoute que la situation se détériore en plus à un moment où les coûts d’épicerie et d’essence ne cessent d’augmenter.