Piratage à l’assurance-emploi : Elle évite le vol grâce à sa vigilance

De ce côté, on lui a indiqué voir ce piratage comme un vol d’identité, comme il n’y a pas eu de « vol d’argent ». On lui a aussi suggéré de faire les démarches auprès d’Équifax et TransUnion, ainsi que Desjardins. « J’ai eu beaucoup de soutien de ce côté. Tout a été vérifié, une alerte a été mise sur mes données », a dit la prestataire.

Elle demeure néanmoins inquiète que cela se reproduise. L’agent de Service Canada au bout du fil ne l’a pas nécessairement rassuré, étant là pour être certain que son dossier soit correct et qu’elle reçoive ses prestations. « On m’a dit qu’un agent enquêteur pourrait m’appeler, mais ce n’a pas été le cas. On ne m’a pas changé non plus mon code d’accès, ce qui m’a surprise », a-t-elle ajouté. Depuis, elle vérifie régulièrement ses données et a averti tous les gens qu’elle connait de la possibilité que cela leur arrive.