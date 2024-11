Place au Marché de Noël de Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal renouvelle l’expérience de l’an dernier en tenant son Marché de Noël à la Place de l’Expo. Une soixantaine d’exposants tiendront kiosque à l’intérieur comme à l’extérieur.

Toujours en partenariat avec la Société d’agriculture du comté de Kamouraska, le Marché de Noël de Saint-Pascal propose de découvrir une multitude de produits locaux et artisanaux pour garnir les bas de Noël et les tables festives, ou pour faire le plein de cadeaux.

Produits du terroir, créations artisanales, espace gourmand : les entreprises productrices et transformatrices, les artistes, les artisans et les restaurateurs de la région séduiront les plus grincheux. Alors que la Place de l’Expo se transformera en espace féérique, l’Hôtel Victoria propose en parallèle un petit marché convivial, avec bûche de Noël, classiques du temps des Fêtes et dégustations.

Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal, invite la population et les touristes à venir célébrer les fêtes de fin d’année : « Nous sommes ravis de tenir de nouveau cet événement incontournable dans un lieu aussi emblématique. Il met encore plus en valeur le talent et la créativité de nos artisans et producteurs locaux! Sans oublier que cette période de l’année représente l’occasion idéale pour soutenir notre économie locale, et passer un agréable moment en famille ou entre amis. »

Pour tout savoir sur le Marché de Noël 2024, qui se tient les 7 et 8 décembre de 10 h à 17 h, consultez les pages Facebook du Marché de l’Expo et de la Ville de Saint-Pascal.

Source : Ville de Saint-Pascal