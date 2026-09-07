Plaisirs d’été

Esprit de Cote des roses brut

22,60 $ – 15614558 – 12 % – 5,5 g/l – Languedoc, France

Si vous aimez le rosé Cote des roses, vous allez adorer la version effervescente. Un vin mousseux élégant, à la fois vif et gourmand, aux notes de fleur blanche, de mandarine et de petits fruits rouges. Le plaisir en bouche est bonifié par un assemblage original et une méthode de vinification hors du commun pour un rosé. On y trouve du chardonnay, du pinot noir et du grenache, vinifiés séparément et assemblés avec des vins rosés de réserve qui ont été élevés en barrique. La prise de mousse est suivie d’un élevage sur lies qui apporte de la complexité et de la texture. De plus, l’ensemble est très peu dosé, à 5,5 grammes de sucre, ce qui met en valeur les saveurs et l’effet fraîcheur. Une bulle festive pour toute occasion, à un prix vraiment raisonnable pour une qualité irréprochable.

Volver Tempranillo – Single Vineyard

23,85 $ – 11387327 – 14,5 % – 2,2 g/l – Bio – La Mancha, Espagne

Un rouge généreux et bien corsé qui ensoleillera vos papilles avec des notes de cerise et de figue aux accents boisés, sur une finale de cacao et de notes torréfiées. À la fois puissant et d’une grande élégance, c’est un vin parfait pour accompagner vos grillades estivales. Les raisins proviennent de vieilles vignes de tempranillo, plantées en 1957 sur une petite parcelle de 29 hectares appelée Finca Los Juncares qui est située à 660 mètres d’altitude. Les raisins sont fermentés en barriques de chêne français, et embouteillés sans filtration 15 mois plus tard. Un rapport qualité-prix d’exception pour un vin avec un potentiel de garde d’un minimum de sept ans suivant le millésime. Au sein du vignoble familial Volver, l’engagement à produire des vins expressifs et naturels découle d’une valeur transmise depuis les premières générations de vignerons, qui pratiquaient déjà d’instinct une viticulture biologique. On pourrait résumer la mission de Volver en une phrase : œuvrer en symbiose avec la terre, et laisser la nature faire son travail pour créer les conditions optimales afin d’exprimer le terroir dans des vins d’une qualité et d’une valeur incomparables. N’hésitez surtout pas à essayer également leur entrée de gamme Paso A Paso en rouge et blanc, à 14,95 $. (SAQ 13466803 -12207771).

Question des lecteurs

Que signifient les termes : cuvée parcellaire ou single vineyard ?

Cela signifie que les raisins qui ont servi à faire le vin sont issus d’une seule parcelle bien délimitée, et qu’il n’y a pas d’assemblages avec des raisins provenant d’autres terroirs ou d’autres domaines. Si Lieu-dit est indiqué sur la bouteille, c’est qu’il s’agit d’une parcelle historique, aux caractéristiques uniques qui la distinguent. Quant à la désignation Monopole, elle signifie que la parcelle de vigne, le climat, ou le cru appartiennent en totalité à un seul propriétaire ou domaine.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com