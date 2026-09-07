Là où siègent les juges, le palais de justice de Kamouraska

Par Yves Hébert

Le village de Kamouraska a non seulement été une pépinière de juges, mais également le siège d’un district judiciaire.

À partir de 1843, on assiste à la mise en place progressive de districts judiciaires au Canada-Est. Auparavant une cour de circuit était utilisée par un juge non-résident. Mais après la création du district de Saint-Louis-de-Kamouraska en 1849, on exige que les juges résident dans la municipalité où ils exercent. En 1850, la maison en pierre de Jean-Baptiste Taché est alors convertie en palais de justice de comté, où l’on trouve la cour de circuit, le bureau d’enregistrement et le conseil de comté jusqu’en 1913.

Au début de 1880, la possibilité de déménager le chef-lieu du district judiciaire à Fraserville (Rivière-du-Loup) est soulevée dans les journaux, et suscite la controverse. Dans son projet de loi, le gouvernement estime que le village de Saint-Louis-de-Kamouraska n’est plus considéré comme le centre de la population du district. Les autorités veulent concentrer les principales fonctions judiciaires à Fraserville, un endroit plus pratique pour la population et pour les activités commerciales. On évoque le fait que le palais de justice de Kamouraska tombe en ruines. Furieux, Jean-Charles Chapais et Luc Lettelier de Saint-Just utilisent leur réseau d’influence pour empêcher ce changement.

Après l’incendie du palais de justice de Kamouraska en 1881, le maire de Fraserville, William Fraser, en profite pour mousser le projet de construction d’un tel établissement dans sa ville, en donnant l’un de ses terrains. Le député de Kamouraska, Charles-Antoine Ernest Gagnon, et François Langelier estiment qu’il n’est pas opportun de changer le chef-lieu du comté, et qu’il faut reconstruire le bâtiment. Les uns racontent que la majorité des habitants s’y opposent. D’autres disent que la majorité des résidents des paroisses le long du chemin de fer y sont favorables. Bref, le gouvernement provincial adoptera cette loi en juin 1881, remplaçant le chef-lieu de Saint-Louis-de-Kamouraska par celui de Fraserville.