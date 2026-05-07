Planification des investissements 2026 : La MRC de L’Islet confirme ses priorités

La MRC de L’Islet a adopté sa planification des investissements pour l’année 2026 dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), volet 2 – Développement territorial, administré par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Cette planification, entérinée à l’unanimité sur proposition de Véronique Brillant, mairesse de Sainte-Louise, prévoit l’affectation de différentes sommes à des initiatives jugées prioritaires pour le développement du territoire. Elle vise notamment à maintenir une capacité d’intervention structurante à l’échelle de la MRC.

Parmi les montants prévus, une somme de 7000 $ est attribuée à un projet de formations offertes aux entreprises par le Service de développement économique. Une enveloppe de 300 000 $ est réservée au soutien de projets structurants, notamment par l’entremise du Fonds de soutien aux projets structurants et du volet Propulsion PME.

En matière d’attractivité, la MRC prévoit 80 000 $ pour la campagne de marketing territorial Vivre Région L’Islet, ainsi qu’un autre 80 000 $ pour la promotion touristique Visiter Région L’Islet et les activités d’accueil.

D’autres affectations ciblées incluent 5000 $ pour la transition en tourisme, 5000 $ pour la mise en œuvre du plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), ainsi que 16 000 $ pour une démarche d’éradication de la berce du Caucase.

Une somme de 450 000 $ est également prévue pour le salaire et les charges sociales de plusieurs ressources, dont quatre agents de développement, un agent en patrimoine, un conseiller en marketing territorial, et trois agents d’accueil touristique. Au total, les affectations identifiées dans cette planification représentent 943 000 $, puisés à même l’enveloppe du FRR volet 2, selon les montants détaillés dans la résolution adoptée par la MRC.

Avec cette démarche, la MRC de L’Islet confirme sa volonté de soutenir activement le développement économique, touristique et social de son territoire, tout en consolidant ses capacités d’intervention.