Plus de 10 000 $ en bourses pour les jeunes de 5 à 35 ans

Le concours entrepreneurial Face aux Dragons Montmagny-L’Islet est relancé pour une 6e édition avec plus de 10 000 $ en bourses, des nouveautés et six Dragons prêts à enflammer la relève entrepreneuriale.

Initié par les Carrefours jeunesse-emploi des MRC de Montmagny et de L’Islet, le concours Face aux Dragons est un levier pour stimuler l’entrepreneuriat jeunesse. Lors de la dernière édition, neuf projets ont été présentés totalisant plus de 250 participants et tous en sont sortis gagnants. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 janvier 2023 pour faire parvenir leur projet.

Le moment fort du concours aura lieu en mars lors de la visite des Dragons pour rencontrer les jeunes entrepreneurs. En plus des bourses remises en mars, cinq flammes (coup de cœur des Dragons) de 1000 $ chacune seront attribuées.

Cette année le concours est présenté par Desjardins Entreprises Côte-du-Sud sous la présidence d’honneur de M. Jean-François Anctil, directeur — Développement des affaires Marchés commercial et industriel. « Nos jeunes regorgent d’idées et ils sont la solution pour faire face aux défis de demain. C’est avec leur audace que nous forgerons la relève entrepreneuriale de demain », précise Jean-François Anctil.

Les dragons sont les suivants : Élisabeth Caron de chez Formaca, Bryan Paris de chez Paber Aluminium, Maxime Bernier de chez Sun Life, Maxime Landry de chez Mallette, et Valérie Rancourt de chez L. G. Cloutier.

Source : CJE Région L’Islet