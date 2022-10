Plus de 10 500 $ en bourses remis aux étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny

À l’occasion de la 22e cérémonie de remise des bourses de la Fondation du Cégep de La Pocatière qui a eu lieu mardi 4 octobre dernier, 35 bourses ont été décernées à des étudiants du Centre d’études collégiales de Montmagny, pour un total de plus de 10 500 $.

Parmi ces 35 bourses figurent huit bourses d’accueil, quatre bourses de bienvenue, 18 bourses des Maires, une bourse de la rentrée, et quatre bourses de Sciences de la nature.

La Fondation du Cégep de La Pocatière est fière de remettre à huit nouveaux étudiants des bourses d’accueil de 500 $ chacune pour souligner l’excellence de leur dossier scolaire (85 % et plus) en quatrième et cinquième secondaire. Quatre bourses de bienvenue, d’une valeur de 150 $ chacune, ont été attribuées à la suite d’un tirage au sort parmi l’ensemble des nouveaux étudiants.

La bourse des Maires, octroyée par sept municipalités des MRC de Montmagny, de L’Islet et de Bellechasse (Ville de Montmagny, Municipalité de Cap-Saint-Ignace, Municipalité de L’Islet, Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland), a permis à 18 étudiants de recevoir chacun la somme de 100 $.

La bourse de la rentrée, d’un montant de 150 $, a été remise à une étudiante ayant rempli un coupon de participation lors des activités de la rentrée. Enfin, quatre étudiants ont mérité des bourses de valorisation en Sciences de la nature, d’un montant de 1000 $ chacune.