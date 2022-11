Portes ouvertes de l’ITAQ : Façonne un monde à ton image !

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) invite les étudiantes et les étudiants désirant entamer une carrière en agroalimentaire à participer à sa journée portes ouvertes qui se tiendra le samedi 12 novembre au campus de La Pocatière.

Le milieu agroalimentaire offre un vaste choix de possibilités répondant à des champs d’intérêt variés : agriculture, équipements et machinerie, horticulture et aménagement, agroenvironnement, domaine équin, ainsi que la qualité et la transformation des aliments. Profitez de la journée portes ouvertes de l’ITAQ pour découvrir un établissement se consacrant entièrement à ce domaine. Il s’agit d’une occasion unique de vous familiariser avec un milieu collégial dynamique. Il sera possible d’approfondir ses connaissances sur les programmes de l’ITAQ, de discuter avec des membres du personnel et des étudiants, de visiter les nombreuses installations pédagogiques, et de découvrir l’ensemble des activités et des services qui sont offerts aux étudiantes et aux étudiants de l’Institut. L’ITAQ propose sept programmes de formation technique, dont plusieurs sont uniques au Québec :

Gestion et technologies d’entreprise agricole (profils axés sur la production biologique au campus de La Pocatière) ;

Technologie des productions animales ;

Technologie de la production horticole agroenvironnementale ;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments ;

Techniques équines (seulement au campus de La Pocatière).

Inscrivez-vous dès maintenant au www.itaq.ca. Afin de répondre à chacune de vos questions, plusieurs plages horaires sont offertes : 9 h 45 – 11 h – 12 h 15 – 13 h 30. Pour le campus de La Pocatière, les participants ont jusqu’au 11 novembre. Les inscriptions ne sont pas obligatoires, toutefois elles sont recommandées.

Les futurs étudiants qui participent aux portes ouvertes courent la chance de gagner l’une des deux bourses d’une valeur de 190 $, qui financeront les droits d’inscription pour un trimestre s’ils s’inscrivent à l’ITAQ.

Source : ITAQ