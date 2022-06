Pour la TCA-CA, c’est l’heure des réponses

Dans le domaine de la santé, comment allez-vous faciliter l’élargissement du panier des soins à domicile? Il y a sur ce sujet un large consensus : les partenaires de la Coalition pour la dignité des ainés, le Conseil du patronat du Québec, etc.

Comment redonner aux personnes aînées le goût de la participation sociale et de l’intégration à la société à la suite de la pandémie et de son déconditionnement?

Comment réduire l’âgisme dont ont été victimes les aînés avec la pandémie? Peut-on identifier des situations de discrimination ou de préjugés et apporter des correctifs?

La Table de concertation demande des réponses d’ici le 14 juillet. « L’objectif des AVIS et des questions qui en découlent n’est autre que de nous assurer que les instances politiques et institutionnelles proposent des avenues pouvant résoudre les divers problèmes auxquels les personnes aînées sont confrontées », insiste Mme Bérubé ». Par la suite, la TCA-CA compte rendre public, dès le début d’août, le fruit de leur compilation, tant par la voie des communiqués de presse, que dans les autres outils de communication à sa disposition (Infolettres, Bulletin, site Web et Facebook).