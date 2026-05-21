Rivière-Ouelle : Mgr Goudreault procède à la bénédiction des semences et des tracteurs

La communauté de Rivière-Ouelle a renoué, le 3 mai dernier, avec une tradition profondément enracinée dans le patrimoine rural québécois, en l’occurrence la bénédiction des semences et des tracteurs. À l’église Notre-Dame-de-Liesse, familles agricoles, producteurs, travailleurs étrangers, acériculteurs, pêcheurs d’anguilles et citoyens se sont réunis pour une célébration marquée par la foi, la gratitude et l’attachement au territoire.

Pour l’occasion, la communauté recevait Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière dans le cadre d’une messe spéciale organisée par un comité formé de membres de la fabrique, du conseil municipal, ainsi que d’agriculteurs de La Pocatière, de Saint-Denis-De La Bouteillerie et de Rivière-Ouelle.

La célébration a débuté par une procession symbolique où l’on retrouvait semences, fleurs, et même un petit tracteur, sous le regard des nombreux fidèles rassemblés dans l’église. Des jeunes participaient activement à la cérémonie, notamment lors de la bénédiction des semences. Une lecture a également été faite en espagnol, afin d’inclure les travailleurs étrangers présents, à qui Mgr Goudreault a adressé quelques mots de bienvenue et de reconnaissance.

Les offrandes déposées sur l’autel mettaient en valeur les produits du terroir et la relève agricole. À l’extérieur, une trentaine de tracteurs attendaient la bénédiction individuelle de l’évêque. Chaque propriétaire a reçu une médaille bénite, dans une ambiance à la fois festive et recueillie.

« J’ai eu le bonheur, lors de l’eucharistie dominicale, de célébrer avec la communauté chrétienne de Rivière-Ouelle la bénédiction des semences et des tracteurs. Une belle occasion pour rencontrer, échanger et prier avec les agriculteurs, agricultrices, travailleurs saisonniers. Plusieurs jeunes familles qui forment la relève parmi les producteurs. Ensemble, participons à l’œuvre de la Création de Dieu qui nous appelle à porter ses fruits ! », a déclaré Mgr Goudreault.

Devant la forte participation, les organisateurs espèrent déjà renouveler l’expérience l’an prochain.