Le maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, était à Montréal récemment. L’homme a participé au congrès de la coopérative Univet, afin d’y faire des rencontres favorisant l’implantation d’une clinique vétérinaire à La Pocatière.

« Cette journée offre une excellente occasion de rencontrer des professionnels vétérinaires, des entreprises et des gestionnaires afin de présenter les atouts de notre région. Les échanges sont très positifs et inspirants », a-t-il commenté, ajoutant que La Pocatière dispose de tous les éléments pour ce projet : un écosystème unique, la présence du Cégep de La Pocatière avec le cours en santé animale, et de l’ITAQ avec sa mission de bien-être animal. Des espaces qu’il dit adaptés, et qui assureront un accompagnement concret.

« Chaque rencontre nous rapproche de notre but : améliorer l’accès aux services vétérinaires pour les citoyens. De belles discussions, un intérêt présent, nous poursuivons le travail ! La ville de La Pocatière est prête », conclut-il.