Sécurité routière : Plus de 270 constats dans l’Est-du-Québec

Le 9 septembre dernier, la Sûreté du Québec a mené une vaste opération nationale en matière de sécurité routière. Dans la région Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les policiers ont remis 271 constats d’infraction, dont 192 pour excès de vitesse, incluant 43 en zones scolaires.

Dix conducteurs ont été sanctionnés pour ne pas avoir porté leur ceinture de sécurité, six pour l’usage du téléphone cellulaire au volant, tandis que 63 autres infractions variées au Code de la sécurité routière ont été constatées. Aucun automobiliste n’a été pris en défaut de s’arrêter devant un autobus scolaire.

À l’échelle du Québec, ce sont 796 opérations qui ont été réalisées, avec l’appui de plus de 30 partenaires, incluant l’ensemble des corps de police municipaux. Les policiers ciblaient principalement la sécurité des élèves dans leurs déplacements, particulièrement lors des embarquements et débarquements des autobus scolaires.

Le bilan provincial est lourd. Au total, 5780 constats d’infraction ont été donnés, dont 2640 pour excès de vitesse. De ce nombre, 1454 étaient en zones scolaires. Aussi, 115 ont été remis pour le non-port de la ceinture de sécurité, 216 pour l’utilisation du cellulaire au volant, et 2738 pour d’autres infractions diverses. Soixante-dix conducteurs ont aussi été sanctionnés pour ne pas avoir respecté l’arrêt obligatoire devant un autobus scolaire.

La SQ rappelle que cette opération visait en priorité la protection des élèves du primaire, marcheurs et usagers du transport scolaire, particulièrement lors des périodes critiques du matin et de l’après-midi. Les comportements les plus dangereux — vitesse, distraction et absence de ceinture — ont été ciblés pour réduire les risques de collisions.