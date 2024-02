Près de 60 nouvelles entreprises acéricoles sur la Côte-du-Sud

Devant une demande constante des produits d’érable et une réserve stratégique de sirop fortement sollicitée, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont procédé, le 24 janvier dernier, à l’attribution et au tirage de sept millions de nouvelles entailles pour des projets de démarrage et d’agrandissement. De ce nombre, 569 147 entailles ont été octroyées dans la région acéricole de la Côte-du-Sud. Ceci porte le nombre total d’entailles à un potentiel de 7 331 107 pour la région d’ici avril 2026.

Martin Guay, vice-président des Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud, se réjouit de ses ajouts majeurs sur son territoire : « Nous sommes très heureux d’accueillir 59 nouvelles entreprises acéricoles dans notre région, en plus de permettre à 203 érablières déjà bien établies de croître grâce à ces ajouts d’entailles qui s’effectueront au cours des prochaines années. »

Avec cette nouvelle cohorte, la région de la Côte-du-Sud compte désormais 1184 érablières. Rappelons que parmi les entreprises acéricoles gagnantes, lors de la dernière émission de nouveaux contingents, 10 % d’entre elles se trouvent sur le territoire de la Côte-du-Sud.

Plus de 2500 demandes

L’émission de 7 millions d’entailles représente une augmentation de la capacité de production à terme de plus de 21 millions de livres de sirop d’érable par année pour le Québec. L’émission de nouvelles entailles par les PPAQ découlait d’une décision des membres de son conseil d’administration, notamment, en raison de la faible récolte de 2023. L’organisation a reçu 2709 dossiers admissibles pour un total de 9,4 millions d’entailles, dont 814 dossiers pour des projets de démarrage et 1895 pour des agrandissements.

Le Syndicat des Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud, qui regroupe les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet, veille aux intérêts des 1184 érablières réparties sur son territoire. Situé en Chaudière-Appalaches, ce regroupement représente l’une des 12 grandes régions acéricoles du Québec, sur laquelle on compte 6,6 millions d’entailles dont la valeur de production représente 42,7 M$. Pour plus de détails, visitez le site ppaq.ca.

Source : Producteurs et productrices acéricoles de la Côte-du-Sud