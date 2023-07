Près de 600 000 $ en investissement pour l’industrie touristique dans la région

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a dévoilé le 6 juin à l’Auberge des Glacis les 11 entreprises des MRC de Montmagny et de L’Islet ayant bénéficié d’une subvention globale de 285 947,39 $ dans le cadre du Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR) du gouvernement fédéral.

Mireille Thibault, directrice générale du CAE, a su par DEC Canada, à la fin de novembre dernier, qu’il y avait encore des fonds dans le programme en question, et que ceux-ci devaient être utilisés avant mars 2023.

Cette soudaine situation l’a poussée à accélérer les démarches afin de trouver les meilleures entreprises locales qui pourraient faire bon usage de ces montants.

« Nous avons dû rapidement nous mettre au travail avec nos divers collaborateurs pour trouver les entreprises de notre secteur ayant des besoins spécifiques, et selon les règles établies, pour bénéficier de ce programme de relance économique postpandémique », a-t-elle expliqué.

Mme Thibault était également fière de dire que la somme de 286 947,39 $ injectée localement a généré près de 600 000 $ en investissement dans les deux MRC concernées.

« L’industrie touristique a reçu ce coup de pouce pour réaliser les projets avant la saison touristique. Ce financement a permis aux petites entreprises de favoriser la relance du secteur touristique, qui est un contributeur clé à l’économie de nos MRC. Cette relance passe par la bonification de l’offre et la modernisation des installations. Pour l’ensemble des onze projets, ce sont plus de 300 000 $ qui ont été investis par les promoteurs en plus de la subvention », a-t-elle ajouté.

Dans L’Islet

Pas moins de cinq projets ont bénéficié du PAPETR dans la MRC de L’Islet. Le cumulatif des aides financières totalise plus de 135 000 $.

Parmi ces projets, notons la Poissonnerie Tremblay, 45 000 $ pour l’achat d’un camion de cuisine de rue; la Boulangerie Sibuet, 15 925 $ pour l’installation d’un climatiseur et l’achat d’un four; l’Auberge des Glacis, 27 179,39 $ pour une salle de bain adaptée et une porte extérieure; le Centre sportif Le Jasmin, 26 751 $ pour une pompe à essence métrique et des portes avant; la Maison du voyageur, 21 000 $ pour l’installation de climatiseurs dans les chambres.