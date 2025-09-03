Programmation de l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a dévoilé sa programmation 2025-2026 en formation continue. Celle-ci est marquée par l’ajout de nouvelles certifications, des formations adaptées aux réalités du terrain, une identité visuelle renouvelée et un environnement numérique repensé.

Parmi les principales nouveautés, l’ITAQ introduit la Certification ITAQ, qui reconnaît les compétences acquises dans des parcours de formation complets et ciblés. Trois certifications exclusives voient le jour : la gestion de la production en serre dans le secteur horticole, l’intégration HACCP et audit interne dans un système qualité, ainsi que l’initiation à la transformation alimentaire artisanale dans le secteur alimentaire.

La programmation comprend un total de 110 formations, couvrant les domaines de l’agriculture, de l’horticulture, de l’alimentation et de la production animale. Dans le secteur agricole, de nouvelles offres s’inscrivent dans le cadre du Plan d’agriculture durable 2020-2030 du MAPAQ, notamment sur la gestion des nutriments pour la pomme de terre, et l’usage des biopesticides et biofertilisants.

En alimentation, les transformateurs artisanaux et industriels pourront choisir parmi une vaste sélection de formations, allant de la vinification avancée à la fabrication d’hydromel, en passant par la transformation des produits de la ruche. Le secteur animal cible le bien-être équin, avec des formations sur le renforcement positif et les soins volontaires, mais aussi des initiations à l’attelage, à l’équitation et à la gestion du pâturage. En horticulture, le nouveau parcours en gestion de la production en serre constitue une première au Québec, et mène à une certification ITAQ exclusive.

Nouvelle identité visuelle

En parallèle, l’Institut a dévoilé une nouvelle identité visuelle qui symbolise l’échange de savoirs, la diversité des secteurs et la richesse des expertises. Sur le plan numérique, la plateforme Cultivia, développée par une entreprise québécoise, vise à offrir une expérience d’apprentissage simplifiée et intuitive pour l’ensemble des formations en ligne.

L’ITAQ poursuit également sa mission auprès des entreprises en proposant des services sur mesure. Son équipe accompagne les organisations dans le diagnostic de leurs besoins en formation, la modélisation des compétences, et le développement de programmes adaptés. « Nos formations sont conçues pour refléter la réalité du terrain et anticiper les besoins de demain », souligne Christine Ferland, directrice de la Formation continue à l’ITAQ.

Seul établissement collégial spécialisé en agroalimentaire au Québec depuis plus de 60 ans, l’ITAQ continue de se démarquer grâce à ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles et ses usines-écoles. Il demeure un acteur incontournable du perfectionnement en agroalimentaire et poursuit son engagement dans la transition agroécologique. Les détails sont disponibles au formationcontinue.itaq.ca.