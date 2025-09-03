Une année de fête s’amorce au diocèse de Sainte-Anne

Le samedi 13 septembre, Mgr Pierre Goudreault présidera le rite d’ouverture des fêtes destinées à marquer le 75e anniversaire de création du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’événement s’inscrira dans le cadre du lancement de la nouvelle année pastorale de l’Église de Sainte-Anne.

Dès l’automne 2023, un comité formé de Carmelle Laplante, Louis Rousseau et Gaétan Godbout était mandaté par Mgr Goudreault pour travailler à la planification de cette année festive placée sous le thème L’Église de Sainte-Anne, fière de ses racines et de ses fruits.

Pour débuter cette année de festivités, les diocésains seront accueillis à la cathédrale de Sainte-Anne dès 9 h par les membres du Conseil diocésain de pastorale. Jusqu’à 15 h 30, les personnes présentes pourront revisiter les racines de leur foi, et célébrer la fierté d’avoir contribué à la croissance de l’arbre diocésain.

À partir de 11 h, Mgr Goudreault présidera le rite d’ouverture des fêtes du 75e anniversaire. La présentation des éléments visuels liés à la thématique et une partie historique précéderont cette cérémonie qui donnera le ton pour toute la période du jubilé. Le dîner sera pris sur place, chacun apportant son lunch. Au dessert, tous pourront partager un gâteau d’anniversaire aux couleurs du logo des fêtes.

Dans l’après-midi, on découvrira que ce n’est pas seulement des fruits du passé dont il faut être fier, mais aussi de tous ceux qui sont cultivés aujourd’hui, au plan diocésain et dans les trois Unités missionnaires.

Cette activité est ouverte à tous.

Source : Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière