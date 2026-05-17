Promutuel Assurance du Lac au Fleuve : Résultat net de 18,2 M$ en 2025

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a enregistré un résultat net de 18,2 millions $ en 2025, en hausse dans un contexte pourtant marqué par des pressions importantes sur l’industrie de l’assurance, et une conjoncture économique instable.

Ces résultats ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 10 avril. L’organisation souligne une croissance de 9 % de ses primes souscrites, qui atteignent 124,5 millions $, ainsi qu’un résultat des activités d’assurance de 14,6 millions $.

Le taux de sinistre net s’établit à 54,2 %, tandis que l’avoir des membres atteint 137,9 millions $. Le ratio de solvabilité, pour sa part, s’élève à 384 %, un indicateur de la solidité financière de l’organisation.

« Les résultats que nous présentons aujourd’hui sont le fruit d’un travail concerté et d’une mobilisation exemplaire de l’ensemble de nos équipes. Ensemble, nous démontrons chaque jour la force de notre modèle mutualiste, et notre capacité à créer une valeur durable pour nos membres », affirme Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

Amélioration des services

Au cours de la dernière année, la société mutuelle a également poursuivi ses efforts pour améliorer ses services. Elle indique avoir notamment adapté ses activités à l’arrêt de certains services de Postes Canada, en développant des solutions numériques dans son Espace client afin de maintenir la qualité du service.

De nouveaux outils technologiques ont aussi été déployés pour simplifier les processus internes, et améliorer l’expérience à la clientèle. Des travaux d’optimisation ont été menés afin de rendre la gestion plus rapide et plus efficace. Face à l’augmentation des événements climatiques, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a par ailleurs ajouté une protection supplémentaire contre les dommages causés par les inondations. L’objectif est de mieux répondre aux besoins des membres, et de renforcer la résilience des communautés desservies.

Engagement social

Sur le plan de l’engagement social, la société mutuelle affirme avoir soutenu de nombreuses initiatives locales en 2025. Elle a versé plus de 545 000 $ en dons et commandites, en plus de remettre 3,7 millions $ en ristournes à ses membres. Au total, 99 organismes ont été appuyés dans le cadre du programme Au cœur de votre collectivité.

« Proches de notre milieu, et à l’écoute de la réalité de nos membres, nous nous engageons au cœur de nos régions. Cette proximité, qui guide chacune de nos actions, constitue l’une des grandes forces de notre modèle mutualiste. Elle nous permet de contribuer de manière durable à la vitalité de nos communautés, et de bâtir une organisation solide, responsable, et fièrement enracinée dans son territoire », conclut Martine Thériault, présidente du conseil d’administration.

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve compte 191 employés, et dessert 65 384 membres-assurés. L’entreprise fait partie du Groupe Promutuel, l’un des principaux assureurs de dommages au Québec.