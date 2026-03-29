Protégeons les Appalaches : Les pylônes, c’est non merci !

Le but de ce texte est de donner voix à tous ceux et celles qui désirent faire entendre une vision et une façon de vivre qui prend soin et protège le présent et l’avenir des Appalaches. Dans la foulée d’un mouvement citoyen sans précédent dans la région, nous invitons la population et les élus à refuser en bloc l’ensemble du projet de lignes de transport électriques d’Hydro-Québec dans l’Axe Appalaches.

La Terre est de plus en plus peuplée, les paysages et coins de campagne « moins » perturbés deviennent de plus en plus rares. Les Appalachiens, de l’Estrie à la Gaspésie, nous sommes privilégiés de pouvoir vivre dans ces montagnes ondulantes aux paysages apaisants ; forêts verdoyantes, champs fertiles et sources d’eau cristallines abondantes. Les pittoresques comtés de Bellechasse, Lotbinière, Beauce, Bois-Francs, L’Islet et du Bas-du-Fleuve charment les visiteurs et ses habitants. On appelle parfois cette région le secret le mieux gardé… Cependant, plusieurs projets sont actuellement avancés par divers promoteurs qui auraient comme conséquences de grandement affecter négativement ces richesses.

Dans les Appalaches, les pylônes, c’est non merci !

Hydro-Québec avance actuellement l’idée d’installer une ligne de pylônes à 315 kV d’environ 250 km dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Les Appalaches ont déjà plusieurs centres industriels et projets éoliens ; nous ne voulons pas ajouter davantage d’infrastructures énergétiques industrielles envahissantes (éoliennes et lignes de pylônes), qui grugent petit à petit la vitalité liée à la nature de notre territoire et la qualité de vie.

Le changement est constant, mais choisissons quel type de développement nous voulons comme collectivités. Le développement d’une région ne dépend pas uniquement des impératifs économiques et politiques de décideurs de Montréal, Toronto ou New York.

Ce n’est pas une option nécessaire de sacrifier des paysages, des sections d’érablières, de forêts riches, de petites fermes familiales, d’entreprises touristiques et la qualité de vie de milliers de personnes pour encore et encore augmenter la capacité d’Hydro-Québec.

Nous, qui habitons le territoire, choisissons un avenir prospère et protecteur de nos villages, de notre région, de notre économie et de notre milieu de vie que sont les Appalaches.

La santé comme valeur

Nous sommes des milliers dans la région à avoir fait des rénovations résidentielles, à avoir changé des ampoules, à avoir installé des thermopompes… pour économiser de l’énergie. Nous faisons des efforts de diminution de consommation d’électricité, et demandons donc à Hydro-Québec de faire pareil en choisissant l’efficacité et restreindre ses développements nuisibles sur la santé des milieux et des humains.

Nous observons le stress et l’angoisse vécus par des Appalachiens depuis la proposition de ce projet. Les effets nuisibles sont malheureusement déjà commencés… mais ne restons pas inactifs, le remède au désespoir est l’action juste pour freiner le projet avant sa mise en œuvre. Nous demandons son retrait immédiatement.

Notre vision pour les jeunes

Pour les jeunes des Appalaches, nous voulons leur laisser un milieu de vie où il fait bon vivre (économie locale diversifiée, paysages et milieux naturels riches). Nous créons chaque année dans nos Appalaches des emplois qui sont reliés à de petites entreprises (érablières, agriculture, économie sociale, hébergement, restauration, etc.) qui tirent profit de la beauté et de la richesse de notre territoire. Le terroir est de plus en plus valorisé et riche au Québec, refusons de laisser cette richesse être endommagée.

Solidarité entre citoyens pour le territoire

Nous refusons en bloc l’ensemble du projet, et non une section de tracé au détriment d’autres villages voisins. La solidarité est importante pour ne pas tomber dans le piège de choisir le tracé « le plus loin de chez moi », ou « le moins pire ». Nous prenons une posture solide pour protéger notre territoire en entier, et pour nous montrer unis et solidaires. Utilisons les infrastructures existantes, qui ont déjà créé des dommages malheureux ; mais ne sacrifions pas de nouveaux milieux de vie peuplés et dynamiques.

Les proposeurs de ces projets nous disent que nous n’avons pas le choix, ils tentent de nous persuader qu’on doit aller par là. Nous avons TOUJOURS le choix de rester inactifs, ou de prendre une action juste. Pour cela, nous devons oser remettre en question collectivement les orientations énergétiques et oser faire de nouveaux choix créatifs. Assez de paysages du Québec sont déjà défigurés, nous refusons une plaie de plus sur le territoire. Dans les Appalaches, les pylônes, c’est non merci !

Notre vision des Appalaches est riche, inspirante, réaliste et prospère. Elle prend soin des humains, des sols, des fermes familiales, de l’eau, des forêts, des érablières, des entreprises régénératives, des communautés locales, et des patrimoines paysagers et bâtis importants.

Nous demandons donc que les instances politiques provinciales annoncent immédiatement le retrait de ce projet.

Les pylônes dans les Appalaches, c’est non merci !

Pour agir de manière concrète

Impliquez-vous dans des comités locaux dans vos municipalités pour exprimer auprès des députés de la région, ministres provinciaux (ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie) et élus municipaux votre refus du projet de lignes électriques de l’Axe Appalaches ;

Joignez-vous à un des groupes citoyens sur Facebook : Protection Appalaches, Nature sans pylônes, Contre la ligne haute tension, et aussi Tourne pas chez nous ;

Créez votre propre groupe autonome pour porter votre message partout en Appalaches ;

Les signataires font partie du groupe citoyen Protection Appalaches

Colin Perreault, Saint-Malachie

Solène Leroy, Buckland

Chandra Morton, Saint-Malachie

Stéphane Guay, Kinnear’s Mills

Matthieu A. Clément, Saint-Malachie

Marie-Pier Lessard, Buckland

Gaëlle Généreux, Sainte-Euphémie