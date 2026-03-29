Revenu Québec veut outiller les jeunes face à leurs premières obligations fiscales

À l’approche de la saison des impôts, Revenu Québec met l’accent sur un public bien précis : les jeunes qui produiront leur toute première déclaration de revenus. Que ce soit pour un premier emploi, un stage ou des études, l’organisation souhaite les accompagner afin de démystifier un processus souvent perçu comme complexe, mais qui s’avère en réalité plus accessible qu’il n’y paraît.

Dans un communiqué publié le 19 mars, l’agence rappelle que produire sa déclaration de revenus constitue une étape importante, non seulement pour respecter ses obligations fiscales, mais aussi pour obtenir les sommes auxquelles une personne peut avoir droit.

« Faire ses impôts » n’exige pas nécessairement des connaissances approfondies. Revenu Québec insiste d’ailleurs sur la simplicité du processus, notamment grâce à des outils pédagogiques accessibles en ligne, comme la section Déclaration d’impôt 101 du site justepourtous.ca. On y retrouve des explications vulgarisées sur les notions de base, dont la différence entre les crédits et les déductions d’impôt, ainsi que le rôle des taxes et des impôts dans la société.

Même en l’absence de revenus, produire une déclaration demeure pertinent. Plusieurs crédits peuvent être demandés, notamment le crédit d’impôt pour solidarité, les frais de scolarité, ou encore les intérêts sur un prêt étudiant. Dans certains cas, ces montants peuvent être reportés à des années ultérieures, ou transférés à un proche admissible comme un parent ou un grand-parent.

Revenu Québec met également de l’avant des ressources concrètes pour soutenir les jeunes contribuables. Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles permet, par exemple, aux personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple de bénéficier d’un accompagnement gratuit. Une façon efficace de s’assurer de ne rien laisser passer, et d’obtenir un éventuel remboursement.

Par ailleurs, l’organisation encourage fortement la production de la déclaration par voie électronique. Cette méthode permet de réduire les erreurs et d’accélérer le traitement des dossiers, notamment pour le versement des remboursements. Certains logiciels autorisés sont même offerts gratuitement aux contribuables admissibles.

Au-delà des cas plus traditionnels, Revenu Québec rappelle que les nouvelles réalités économiques doivent aussi être prises en compte. Les jeunes qui investissent en ligne doivent déclarer leurs transactions, même si celles-ci n’ont généré aucun gain. Il en va de même pour les cryptoactifs, dont la possession ou la vente doivent être déclarées à l’aide des formulaires appropriés.

Autre phénomène en croissance : les revenus issus de l’économie numérique. Les créateurs de contenu ou les personnes générant des revenus en ligne sont généralement considérés comme des travailleurs autonomes, et doivent déclarer l’ensemble de leurs gains, y compris les avantages reçus sous forme de produits ou de services.

Enfin, Revenu Québec rappelle les échéances à respecter. Pour l’année d’imposition 2025, la date limite pour produire sa déclaration est fixée au 30 avril 2026. Les travailleurs autonomes bénéficient toutefois d’un délai supplémentaire, soit jusqu’au 15 juin, pour transmettre leurs documents.

À travers cette démarche, l’organisation souhaite non seulement faciliter l’entrée des jeunes dans le système fiscal, mais aussi renforcer leur compréhension des mécanismes économiques qui soutiennent les services publics. Une première déclaration, en somme, qui pourrait bien marquer le début d’une relation plus éclairée avec les finances personnelles.

Source : Gouvernement du Québec