Prudence sur les routes

La Sûreté du Québec appelle à la prudence alors que s’amorce cette deuxième semaine des vacances de la construction. Le corps policier intensifiera ses interventions sur le réseau routier ainsi que sur les plans d’eau et les sentiers afin de rappeler l’importance d’adopter des comportements sécuritaires.

L’an dernier, cette période a été marquée par le pire bilan routier des dix dernières années sur le territoire desservi par la SQ, avec 38 décès survenus dans 30 collisions. Ce bilan préoccupant rappelle que la sécurité sur les réseaux de transport est une responsabilité partagée et que chacun peut contribuer à prévenir les drames par sa vigilance et le respect des règles de sécurité. Cette année, au moment d’écrire ces lignes, déjà 8 décès sont dénombrés.

La période des vacances de la construction est un moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. C’est environ le tiers des Québécois qui prennent congé durant cette période, augmentant ainsi les déplacements sur le réseau routier et l’achalandage sur les plans d’eau et en sentier. Dans ce contexte, la prudence, le respect des règles de sécurité et l’adoption de comportements responsables sont essentiels afin de prévenir les collisions et de permettre à tous de profiter de leurs vacances en toute sécurité. Chaque geste compte et peut contribuer à sauver des vies.

La SQ invite l’ensemble des usagers des réseaux de transport à effectuer leurs déplacements de façon sécuritaire et à profiter de leurs activités récréotouristiques dans le respect des lois et règlements en vigueur. Elle rappelle que le port du casque est obligatoire pour les utilisateurs de véhicules hors route et recommande fortement le port de la veste de flottaison individuelle lors de toute activité nautique. (ML)