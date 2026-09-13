Un premier été harmonieux et rassembleur pour les Après-midis classiques de Rivière-Ouelle

La Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle trace un bilan extrêmement positif de la première édition de sa série de récitals estivaux, Les Après-midis classiques de Rivière-Ouelle. Chaque dimanche, l’église Notre-Dame-de-Liesse s’est transformée en un lieu vibrant de partage musical, attirant une foule enthousiaste de citoyens et de visiteurs.

Portée par de fortes valeurs communautaires, cette initiative avait pour objectif d’offrir une scène accessible aux musiciens amateurs, semi-professionnels et professionnels de tous âges et de tous horizons. Cette première édition a pleinement rempli sa promesse d’offrir une vitrine unique aux talents d’ici.

Le succès de ce projet repose sur une collaboration exemplaire au sein de la communauté. La Corporation tient à saluer l’apport essentiel de la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse, des bénévoles engagés, des dignitaires venus appuyer l’initiative, ainsi que des précieux partenaires financiers.

Devant l’enthousiasme généré par cette saison inaugurale, le comité organisateur remercie chaleureusement le public et donne déjà rendez-vous aux mélomanes l’été prochain !

Source : La Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle