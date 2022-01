Rallye hivernal à la découverte des oiseaux

À votre rythme, parcourez les sentiers du Jardin floral de La Pocatière pour découvrir les oiseaux présents l’hiver au Jardin.

Le rallye consiste à trouver et identifier dix photographies d’oiseaux, suspendues dans les arbres du Jardin. Le rallye peut se faire librement, en solo ou en famille et favorise la découverte des espèces d’oiseaux les plus populaires du Québec.

L’activité est prolongée jusqu’au 16 janvier. C’est une belle occasion pour prendre une marche hivernale à pied ou en raquettes dans les sentiers du Jardin. L’activité est gratuite et s’adresse à toute la population.

Les photographies d’oiseaux ont été gracieusement fournies par André Lavoie, un photographe amateur anciennement de Saint-Pacôme, tandis que l’installation a été faite par Armand Pelletier, un bénévole de longue date du Jardin. Déposez votre bulletin de participation dans la boîte à l’entrée du Jardin et courez la chance de gagner un prix de participation de 25 $. La liste des oiseaux, les crayons et les bulletins de participation se trouvent sur place.

Cette activité est rendue possible grâce au soutien de l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Pour connaître la programmation complète du Jardin floral, visitez le www.jardinfloraldelapocatiere sous l’onglet événements ou suivez-nous sur Facebook.

Source : Jardin floral