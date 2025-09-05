Ralph Lizotte : Le prodige de 14 ans qui défie les adultes en piste

À seulement 14 ans, Ralph Lizotte de Saint-Onésime-d’Ixworth s’impose déjà comme une figure prometteuse du sport automobile québécois. Initié à la course dès l’âge de sept ans en Mini Sportsman, il a accumulé une impressionnante feuille de route, étant présent sur le podium dans 98 % de ses courses, et couronné double champion de la catégorie.

Cette saison, le jeune pilote a franchi un cap en joignant la classe Sport compact de l’Autodrome de Montmagny, où il se mesure à des pilotes adultes aguerris.

Son baptême de feu n’a pas été simple, puisqu’un accrochage a endommagé son radiateur dès la première épreuve. Mais Ralph a rapidement rebondi. À la course numéro trois, il a dominé du départ à l’arrivée pour décrocher la victoire. Lors de l’épreuve suivante, parti dernier, il a réussi une remontée spectaculaire jusqu’à la cinquième place, malgré le blocage insistant d’un adversaire.

Une histoire de famille

Derrière cette ascension fulgurante se cache une véritable affaire de famille. Son père, Cédric Lizotte, ancien pilote automobile sur glace, a couru pendant une dizaine d’années, souvent sous l’œil attentif de son propre père, Serge. C’est d’ailleurs le grand-père de Ralph qui a suggéré de l’inscrire au Mini Sportsman. Cédric Lizotte n’a par ailleurs pas hésité à s’embarquer dans ce projet en achetant un bolide usagé, qu’il a remis en état afin de lancer son fils dans le monde de la course.

« Je possède de solides connaissances en mécanique et en performance, et c’est un vrai bonheur de pouvoir les transmettre aujourd’hui à mon fils. Quand je courais, j’aurais tellement aimé avoir à mes côtés le mécanicien dont je rêvais », explique-t-il au Placoteux.

Ainsi, à l’approche du prochain programme double, le jeune pilote affiche une confiance sans faille. « La voiture est sur la coche, on va y mettre le paquet », ajoute Cédric Lizotte. La dernière sortie de la saison est prévue pour le 20 septembre à l’Autodrome de Montmagny, et Ralph Lizotte entend bien tout donner.

Aujourd’hui, l’adolescent peut compter non seulement sur le soutien indéfectible de son père et de son grand-père, mais aussi sur près d’une trentaine de commanditaires régionaux qui croient en son potentiel. Avec son talent naturel, sa détermination, et une équipe familiale solide derrière lui, le jeune pilote de Saint-Onésime-d’Ixworth est bien parti pour faire sa marque dans l’univers de la course automobile québécoise.