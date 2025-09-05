Une présence renforcée de la direction de l’ITAQ à La Pocatière

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) vient de franchir une nouvelle étape dans son organisation interne, en annonçant la nomination de Cynthia Paquet au poste de directrice générale adjointe. Ce rôle, créé sous forme de projet pilote d’un an, est spécifiquement dédié au campus de La Pocatière et vise à accentuer la présence de la direction sur le terrain.

« Ma présence sera vraiment complémentaire à celle de notre directrice générale, Karine Mercier, qui ne peut pas être ici tous les jours de la semaine. Ça représente donc un ajout supplémentaire de taille au niveau de la gestion à La Pocatière », explique Mme Paquet.

La nouvelle directrice générale adjointe sera présente sur le campus deux jours par semaine afin d’assurer une coordination plus serrée, et de soutenir la mise en œuvre des orientations stratégiques. « On veut tester, voir pendant l’année si ça répond aux besoins. Nous devons assurer une plus grande présence auprès de nos partenaires afin de renforcer le leadership régional. L’ITAQ est l’un des importants employeurs de la région, et c’est important qu’on soit présent », souligne-t-elle.

Mme Paquet a déjà une connaissance approfondie des dossiers de l’ITAQ, puisqu’elle occupe déjà le poste de directrice des ressources humaines depuis 2022, une fonction qu’elle conserve en parallèle. « Depuis le 11 août, je suis déjà ici à La Pocatière toutes les semaines. J’ai trois ans et demi d’expérience dans l’organisation, je venais déjà ici, ce qui fait que je suis déjà au fait des différents projets que nous menons pour continuer de développer l’organisation. »

Rassurer et affirmer l’importance du campus

Au cours de la dernière année, des inquiétudes avaient été exprimées dans le milieu quant à l’avenir du campus de La Pocatière. Mme Paquet affirme avoir entendu ces rumeurs, et voit dans son nouveau rôle une manière de réaffirmer l’engagement de l’Institut envers La Pocatière.

« C’est l’un des objectifs, parce que nous avons vraiment comme priorité de continuer de développer l’ITAQ et les deux campus, dont évidemment celui de La Pocatière. Pour nous, mettre une présence supplémentaire et être sur le terrain, c’est une façon de montrer toute l’importance que le campus de La Pocatière a pour nous, et de rassurer la population », déclare-t-elle, insistant sur l’importance d’entretenir un dialogue constant avec les acteurs du milieu.

« Je dois rencontrer différents partenaires que je n’ai pas eu la chance de rencontrer dans les dernières années. Développer le réseau, assumer cette présence et faciliter les liens avec la communauté, c’est au cœur de mon mandat. »

Si son port d’attache administratif se trouve à Saint-Hyacinthe, Mme Paquet rappelle qu’elle n’est pas étrangère aux réalités des régions. « Je suis originaire de la Côte-Nord, de Sept-Îles, et j’ai étudié à l’Université Laval. J’ai eu le plaisir de me promener dans quelques régions, et ça me donne une compréhension des réalités régionales. Je pense que c’est important de le positionner. »

Mme Paquet voit son rôle comme un maillon essentiel entre la direction générale et la communauté locale. « Être en mesure d’être disponible et de faciliter les liens avec les partenaires de la région, c’est justement montrer que l’on est vraiment dans une vision de développement », conclut-elle.