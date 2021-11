Remerciements aux technologues en imagerie médicale

À l’occasion de la semaine des technologues en imagerie médicale, l’équipe médicale du service d’urgence de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière a voulu remercier ces dernières pour leur excellent travail. Puisqu’elles œuvrent souvent dans l’ombre, la Dre Claudine Rancourt, médecin-chef du service d’urgence de l’hôpital, tenait à rappeler à la population que ces professionnelles sont essentielles à la prestation de soins en milieu hospitalier.

Elles réalisent les radiographies, les tomodensitométries (TACO) et les échographies qui sont interprétées par les radiologistes et dont le travail se fait de plus en plus à distance, ce qui permet d’améliorer les soins de proximité qui sont si importants. À l’urgence et à l’étage d’hospitalisation, les demandes de l’équipe médicale du service d’urgence sont souvent multiples, pressantes et toujours traitées avec le plus grand souci de qualité.

En plus de leur présence régulière de 8 h à 23 h 30 tous les jours, les technologues offrent même la garde en disponibilité pour les examens d’extrême urgence, dont il est souvent question de vie ou de mort. De nombreuses urgences en salle d’accouchement requièrent également leur expertise.

À toutes ces technologues, un gros merci bien sentit.

Source : Dre Claudine Rancourt, médecin-chef du service d’urgence de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima