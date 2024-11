Réseau cellulaire : Telus va de l’avant avec la construction de huit sites

Une deuxième phase de construction de 100 sites, visant à améliorer la couverture du réseau cellulaire, ayant déjà été annoncée en juin dernier pour l’entièreté du Québec, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest à tout de même profité du passage de son collègue responsable du volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité, le député d’Orford Gilles Bélanger, afin d’annoncer officiellement la construction de huit sites en Côte-du-Sud.

En effet, sept sites verront le jour dans la région de L’Islet, dont un à Saint-Marcel, un à Saint-Damase-de-L’Islet, un à Sainte-Félicité, un à Sainte-Perpétue, et un à Saint-Omer. Deux autres sites cellulaires seront situés à Saint-Cyrille-de-Lessard, et un autre se trouvera dans la région de Montmagny, plus précisément à Sainte-Apolline-de-Patton.

« L’implantation de nouvelles tours cellulaires est une avancée majeure pour nos régions. Nous accueillons cette annonce, et souhaitons que nos besoins locaux soient pris en compte dans un avenir rapproché », commente le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean.

« C’était attendu depuis plusieurs années sur le territoire de la MRC de L’Islet. Les communications cellulaires font désormais partie de notre quotidien. Elles jouent un rôle crucial dans le développement économique, au niveau social, tout en assurant un accès aux services de sécurité partout sur le territoire », ajoute Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Ces constructions font partie de la phase 2 des travaux visant à améliorer la couverture cellulaire, financée par le budget 2024-2025 et annoncée le 12 mars dernier. La planification, les travaux préparatoires et l’acquisition de terrains sont déjà bien avancés, sous la responsabilité de Telus, le partenaire du projet. La mise en service des premiers sites est prévue dès 2025.

« Parmi la centaine de nouvelles tours qui seront prochainement construites au Québec lors de cette phase, huit seront situées dans la région de Montmagny-L’Islet, ce qui constitue un bon morceau de tarte par rapport à d’autres régions. Il faut dire que Mathieu pousse fort pour régler la problématique de la connectivité dans sa circonscription. Il n’y a pas une semaine qui passe sans qu’il me parle de ça! », déclare en boutade Gilles Bélanger.

La phase 2 permettra d’améliorer la connectivité cellulaire, et donc, la sécurité des résidents et des visiteurs sur le territoire de Côte-du-Sud. Ces investissements soutiendront également la vitalité sociale et l’économie de la région. « Avoir une couverture cellulaire partout en région est essentiel pour garantir la sécurité, favoriser le développement économique, et renforcer les liens sociaux. Il est crucial de continuer notre travail, et d’étendre la connectivité partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. Je suis heureux des avancées sur notre territoire avec l’implantation de ces huit tours », affirme Mathieu Rivest, qui en a profité pour dire qu’il travaille toujours afin que le secteur du Kamouraska soit desservi adéquatement en la matière.

La phase 3 sera annoncée ultérieurement

Dans les semaines à venir, Telus mettra également en service deux nouveaux sites sans fil à Saint-Pamphile et à Saint-Adalbert, et un second site est prévu à Saint-Adalbert pour 2025. Ces installations font partie de la phase 1 des travaux d’amélioration, réalisée en collaboration avec le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes).

Telus affirme avoir investi plus de 9 M$ dans ce projet qui est, rappelons-le, subventionné à 100% par Québec, alors qu’il s’agit d’un champ de compétence fédéral, soit la régulation des télécommunications. « Telus est fière de contribuer concrètement à l’expansion de la couverture cellulaire dans la région de Côte-du-Sud, en complément du déploiement de la fibre optique. Cette annonce s’aligne parfaitement avec notre engagement à combler le fossé numérique, et à améliorer la connectivité dans les communautés rurales et éloignées du Québec », conclut Nathalie Dionne, vice-présidente régionale marketing chez Telus, présente pour l’occasion.