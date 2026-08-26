Retour des trains de jour : Vincent Bérubé se montre prudent

Le maire de La Pocatière Vincent Bérubé estime que le possible retour des trains de passagers selon un horaire de jour dans l’est du Québec est une excellente nouvelle. Il demeure toutefois prudent quant aux spécificités.

« C’est une très bonne nouvelle, autant pour les citoyens et les touristes que pour les secteurs industriel et commercial. Un tel service de proximité pour les gens d’affaires sera aussi bienvenu. Toutefois, il reste à savoir la teneur des offres qui nous seront faites », dit-il.

C’est à la suite d’une rencontre avec des représentants de VIA Rail que le député de Rimouski-La Matapédia (incluant La Mitis, Les Basques et la Neigette), Maxime Blanchette-Joncas, a été informé de l’intention de la société d’État de rétablir deux ou trois passages de jour dans le Bas-Saint-Laurent à compter du printemps 2028, sur le trajet Québec-New Carlisle. Actuellement, les passages se font en plein milieu de la nuit, ce qui n’est pas très pratique.

« Cette avancée répond à une demande portée depuis plusieurs années par la population, les élus municipaux et les acteurs socioéconomiques de la région », affirme le député qui rappelle que le Bas-Saint-Laurent a déjà bénéficié d’un service ferroviaire beaucoup plus accessible. « Dans les années 1990, deux trains de jour desservaient la région, l’un en direction de l’est, et l’autre en direction de l’ouest. Le service a ensuite été progressivement réduit. » En 2012, la fréquence du train reliant Montréal et Halifax est passée de six à trois allers-retours par semaine.

Le député estime lui aussi que le retour de passages de jour facilitera les déplacements des citoyens, en plus de soutenir le tourisme, l’activité économique, et l’attractivité du Bas-Saint-Laurent. « Il permettra surtout au train de redevenir une véritable option de transport pour les gens de notre région », dit Maxime Blanchette-Joncas qui, au cours des derniers mois, est intervenu à plusieurs reprises auprès de VIA Rail afin de réclamer un service mieux adapté aux réalités de l’Est-du-Québec, et a parrainé une pétition citoyenne adressée au gouvernement fédéral, demandant le rétablissement d’un service quotidien fiable et accessible, une révision des horaires de passage dans les gares du Bas-Saint-Laurent, ainsi que des mesures pour améliorer la ponctualité du service.

Cette démarche a reçu l’appui de nombreux citoyens, et de nombreux conseils municipaux qui ont adopté — et qui continuent d’adopter — des résolutions pour le retour des trains de jour.

Comme le maire de La Pocatière, le député souligne toutefois que plusieurs étapes devront être franchies avant la remise en service. « VIA Rail devra notamment planifier les horaires, former le personnel, et conclure des ententes avec le CN concernant l’utilisation des voies ferrées », dit Maxime Blanchette-Joncas. Le financement nécessaire devra également être confirmé par le gouvernement fédéral.

« Actuellement, tout ce que nous savons, c’est que VIA Rail semble accepter le retour des trains de passagers de jour. Il faudra voir maintenant si les heures proposées seront conviviales, et si elles répondront à la demande. Mais pour La Pocatière, liée depuis toujours aux trains, je peux dire que nous accueillons très bien cette nouvelle », conclut Vincent Bérubé.