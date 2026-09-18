Révélé en Côte-du-Sud : Gilles Lehouillier donne son appui à Éric Duhaime

L’ex-maire de Lévis Gilles Lehouillier donne officiellement son appui à Éric Duhaime et au Parti conservateur du Québec. Celui qui a dirigé la Ville de Lévis pendant trois mandats entend maintenant mettre son expérience au service de la formation conservatrice, particulièrement dans les dossiers touchant l’autonomie des régions et le troisième lien.

Gilles Lehouillier était aux côtés du chef conservateur vendredi matin à Berthier-sur-Mer, dans la circonscription de Côte-du-Sud, à l’occasion du dévoilement de la plateforme du PCQ sur l’autonomie des régions. L’ancien maire a d’ailleurs participé à son élaboration au cours des dernières semaines.

Son rapprochement avec le Parti conservateur repose notamment sur une volonté commune de transférer davantage de pouvoirs et de moyens financiers vers les régions, les MRC et les municipalités. « Redonnons le pouvoir aux régions. Osons pour le vrai », a lancé Gilles Lehouillier, qui estime que le fonctionnement actuel de l’État québécois entraîne trop de bureaucratie et de dédoublements.

L’ancien maire a notamment donné l’exemple des programmes gouvernementaux destinés aux infrastructures sportives. Selon lui, les municipalités doivent actuellement consacrer des sommes importantes à la préparation de projets qui peuvent finalement être refusés. Il propose plutôt que les enveloppes disponibles soient réparties entre les régions, qui détermineraient elles-mêmes leurs priorités. « Est-ce qu’il y aurait moyen, une bonne fois pour toutes, qu’on leur fasse confiance? », a-t-il demandé, en parlant des élus municipaux.

En somme, le PCQ propose la création de dix tables régionales décisionnelles, un partage accru de certaines redevances provenant de l’exploitation des ressources naturelles et la tenue d’un sommet réunissant le monde municipal et régional afin de revoir le partage des pouvoirs, des responsabilités et des revenus entre Québec et les gouvernements de proximité.

Le troisième lien au cœur de son appui

Le dossier du troisième lien entre Québec et la Rive-Sud occupe également une place importante dans la décision de Gilles Lehouillier. L’ancien maire de Lévis n’a jamais caché son mécontentement envers la gestion de ce dossier par le gouvernement de la Coalition avenir Québec. Il estime maintenant que le Parti conservateur constitue le véhicule politique qui correspond le mieux à sa volonté de poursuivre cette bataille. « Ça fait huit ans que la Coalition avenir Québec est au pouvoir. Ça fait huit ans qu’on parle du troisième lien. […] À un moment donné, il faut livrer », a-t-il déclaré.

Gilles Lehouillier appuie également le projet de troisième lien défendu par Éric Duhaime, qui prévoit un passage par l’île d’Orléans vers la Rive-Sud. Il a établi un parallèle avec le pont de la Confédération reliant l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick.

Selon lui, un pont peut devenir un élément emblématique d’un territoire sans, nécessairement, le dénaturer. Il soutient également que le projet conservateur contribuerait à réduire la pression sur le pont Pierre-Laporte.

Un rôle de conseiller

Éric Duhaime souhaite pour sa part que l’implication de Gilles Lehouillier se poursuive au-delà de la campagne électorale. Le chef conservateur souligne notamment son expérience au ministère des Affaires municipales, à l’Assemblée nationale et à la mairie de Lévis. « On a besoin d’avoir des mentors. On a besoin d’avoir des gens d’expérience », a expliqué Éric Duhaime, ajoutant souhaiter que l’ex-maire puisse éventuellement conseiller le caucus conservateur.

Gilles Lehouillier ne prévoit toutefois pas effectuer un retour comme candidat. Il entend plutôt mettre son expérience et son expertise au service du parti. « Ça me fait plaisir de la mettre au profit du Parti conservateur. Parce que c’est le parti qui est prêt à oser dans ce domaine-là. Je ne suis pas prêt à donner 75 heures, en raison de mon âge, mais 40 heures, oui! », a-t-il indiqué.

Une lutte à trois dans Côte-du-Sud

Cette sortie d’Éric Duhaime et de Gilles Lehouillier survient alors que la bataille électorale demeure particulièrement serrée dans le comté de Côte-du-Sud. Qc125 considère actuellement la circonscription comme une lutte à trois entre le Parti conservateur, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec.

En effet, selon les plus récentes projections, le candidat conservateur Frédéric Poulin obtient 29 % des intentions de vote, devant la péquiste Valérie Hamel à 27 %. Le député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec, Mathieu Rivest, suit quant à lui de très près avec 25 % d’appui.

Questionné sur le choix de Côte-du-Sud plutôt que Lévis pour présenter l’appui de Gilles Lehouillier, Éric Duhaime a rappelé que la circonscription fait partie de Chaudière-Appalaches. Il a par ailleurs décrit l’ancien maire de Lévis comme un « ambassadeur de Chaudière-Appalaches » dont l’influence dépassait les frontières de sa ville.