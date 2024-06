Tchin-Tchin par Natalie Richard

La Cantina Vallée d’Oka Rosé du Calvaire 2023

20,80 $ – 13835648 – 12 % – 2,6 g/l

On célèbre le Québec en rosé avec la cuvée emblématique de La Cantina, un vignoble situé à Oka, en face du lac des Deux Montagnes. Un classique, toujours parmi mes rosés préférés d’une saison à l’autre, et il n’est jamais pareil! Cet assemblage savoureux, plein de fraîcheur et super bien balancé, comprend 50 % de pinot noir, 26 % de chardonnay, 13 % de riesling, et 11 % de vidal. L’ensemble est bien fruité et d’un bel aspect minéral, avec des notes de poivre rose sur une finale légèrement saline.

Domaine du Tix Bonhomme-Tremblay 2021

25,15 $ – 14878842 – 14,5 % – 2,5 g/l – Bio

À parts égales de syrah et de grenache, cette cuvée nous donne d’emblée des papillons, car elle traduit une belle histoire d’amour : celle des vignerons québécois Nathalie Bonhomme et André Tremblay, que la passion a réunis dans un projet commun. Nathalie, des vins Bonhomme en Espagne, et André, du Domaine du Tix dans le Vaucluse, vinifient ensemble les cuvées Bonhomme-Tremblay, embouteillées exclusivement pour le Québec au Domaine du Tix, un lieu féérique du sud de la France, perché à 350 mètres d’altitude face au mont Ventoux. Un lieu qui fut autrefois un jardin romain, bref un endroit merveilleux pour mettre l’amour en bouteille!

Question des lecteurs

Est-ce qu’on peut vraiment faire de bons vins au Québec?

Oui!!! Et même que nos vins se bonifient d’année en année, au fur et à mesure que notre savoir-faire se développe, s’élargit et se précise, tout autant que notre connaissance des particularités de notre terroir, et de la façon dont les cépages hybrides ou vinifera s’adaptent à notre climat. On peut même faire d’excellents vins dans la région du Bas-Saint-Laurent, et si vous en doutez, aller faire un tour chez Côté Est, à Kamouraska. On y mange merveilleusement, mais leur café-boutique prêt-à-manger vend aussi d’excellents vins d’artisans de partout dans le monde et de la région, comme les vins de la ferme Le Raku, située à Saint-Germain-de-Kamouraska. Je vous recommande leur cuvée Chardonnay/Auxerrois qui est fabuleuse, ainsi que la cuvée Roland, à base du cépage Roland, un hybride découvert par un dénommé Roland Boisvert de La Pocatière. Ce dernier est un collègue du talentueux et minutieux vigneron Samuel Lavoie, de la ferme Le Raku, qui a d’ailleurs été élu vigneron de l’année lors de la présentation des Lauriers de la gastronomie du Québec, en mai dernier. J’en profite pour souligner également l’excellent travail de Nathalie Joanette, de Fou du Cochon de La Pocatière, qui s’est mérité le Laurier dans la catégorie Artisane de l’année. Un accord parfait! Félicitations, Samuel et Nathalie!

