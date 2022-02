Une Centrale de l’attractivité territoriale créée par une entreprise de Saint-Pascal

L’entreprise Visages Régionaux, dont le siège social est à Saint-Pascal, vient de lancer une Centrale de l’attractivité territoriale qui prend entre autres la forme d’une série de webinaires avec des spécialistes du développement régional.

Visages Régionaux a pu constater à travers ses mandats depuis plus de dix ans que les MRC et municipalités font face à des défis qui se ressemblent : pénurie de logements, manque de places en garderie, difficultés à recruter de la main-d’œuvre, etc. Maintenant que les problèmes sont clairs et reconnus, Visages Régionaux souhaitaient aller vers les solutions.

« La première proposition, ce sont des webinaires avec différents thèmes où nous invitons par exemple des experts pour venir en parler, dans l’optique des solutions », résumait la fondatrice de Visages Régionaux Marie-Eve Arbour.

On peut citer en exemple un intervenant qui viendrait jaser des différents modèles de garderie mis en place au Québec pour en inspirer d’autres. On leur demande en fait de présenter des idées innovantes, des modèles et des études de cas.

L’autre proposition s’adresse aux MRC et régions administratives et se veut plus comme un espace d’échanges qui rassemble des gens qui appliquent des démarches en cours.

Jusqu’à présent, la réponse est bonne, a pu constater Marie-Eve Arbour.

« On voit qu’on tombe à point pour plusieurs, qui, à titre d’exemple, sont à revoir leurs plans stratégiques », dit-elle.

Les webinaires s’adressent aux élus, aux intervenants du monde municipal et du développement régional. On y retrouvera donc des maires ou conseillers, des agents de développement et des directions générales.

Webinaires

Les premiers webinaires confirmés portent sur la faible disponibilité de maisons pour accueillir de nouveaux arrivants, la rareté de logements, le vieillissement des maisons et la difficulté d’attirer des promoteurs immobiliers qui représentent un enjeu de taille pour plusieurs régions. Le sujet est complexe et vaste, mais les solutions existent, indique-t-on. Pour les détails : Accueil – Visages régionaux (visagesregionaux.com) et l’onglet La Centrale.