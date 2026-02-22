Chaque année, le comité Floralies 2000 travaille à l’embellissement de la ville de Saint-Pamphile. Par l’ajout de fleurs, la création d’aménagements variés, et la mise en place de décorations thématiques (Halloween, Noël, Pâques, etc.), le comité contribue à offrir aux citoyens et aux visiteurs un milieu de vie accueillant, coloré et dynamique.

En plus de ses activités saisonnières, le comité organise chaque été un concours d’embellissement invitant les résidents et les entreprises à participer à l’amélioration visuelle de leur milieu. Ce concours favorise la participation citoyenne tout en renforçant le sentiment de fierté communautaire.

Le 11 décembre dernier s’est tenu le 20e Dévoilement officiel des Fleurons du Québec. Lors de cette soirée, à laquelle trois membres du comité représentaient l’ensemble des bénévoles, le fruit de leur travail a été souligné. Grâce à leur dévouement, Saint-Pamphile conserve ses quatre Fleurons.

La Ville tient à souligner le travail exceptionnel des membres du comité Floralies 2000, ainsi que de l’ensemble des bénévoles qui contribuent à l’embellissement de Saint-Pamphile. Leur engagement constant permet de mettre en valeur leur milieu de vie. La Ville remercie également les citoyens et les entreprises qui contribuent à l’embellissement du milieu par l’entretien et la mise en valeur de leur propriété, renforçant ainsi la beauté de toute la communauté.

Source : Ville de Saint-Pamphile