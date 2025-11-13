Services de garde : Le nouveau portail d’inscription maintenant accessible

La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce l’ouverture officielle du nouveau Portail d’inscription aux services de garde pour les parents.

Les parents sont invités à accéder au Portail d’inscription aux services de garde pour mettre à jour leur dossier (pour les parents déjà inscrits à La Place 0‑5 et dont le dossier a été transféré) ; créer un nouveau dossier (pour les parents qui n’étaient pas inscrits à La Place 0‑5 et dont l’enfant est né ou adopté) ; inscrire leur enfant auprès des services de garde de leur choix ; préciser, le cas échéant, si leur enfant présente des besoins de soutien particulier (par exemple : enfant ayant un retard de développement, un problème de santé chronique, une déficience ou un handicap physique, une déficience intellectuelle, etc.) ; et indiquer la date d’entrée souhaitée en service de garde.

Des règles modernisées

Dans un souci d’offrir aux familles un processus d’inscription plus transparent, équitable et adapté à leurs besoins réels, les règles d’attribution des places en service de garde subventionnées ont été modernisées. En effet, les parents pourront désormais inscrire leur enfant au portail seulement après sa naissance (ou après son arrivée dans sa famille dans le cas d’une adoption). De plus, pour l’attribution des places en CPE et en garderies subventionnées, ce sera la date d’entrée souhaitée en service de garde qui sera maintenant prise en compte, plutôt que la date d’inscription sur la plateforme.

De nouvelles fonctionnalités à venir

En décembre, deux nouvelles fonctionnalités seront déployées sur le portail : l’indicateur de rang et le référencement automatique. Bien qu’il puisse varier de façon plus importante au cours des premiers mois, l’indicateur de rang permettra aux parents de connaître la position approximative de leur enfant sur la liste d’attente de chaque CPE et garderie subventionnée où une demande a été déposée. Il s’agit d’une information qui n’était pas disponible auparavant.

Le référencement automatique assurera quant à lui une plus grande équité, puisque le portail référera instantanément le prochain enfant à admettre au service de garde, et avisera le parent par courriel. À partir du mois de décembre, les services de garde éducatifs à l’enfance devront utiliser exclusivement le nouveau portail pour admettre les enfants.

« Avec le nouveau Portail d’inscription aux services de garde, on simplifie la vie des familles. Ce qui compte maintenant, c’est le moment où l’enfant a réellement besoin d’une place. Prenez quelques minutes pour aller y faire un tour, et créer ou mettre à jour votre dossier familial. Avec ce nouvel outil, tout sera plus simple, plus équitable et plus transparent dans l’attribution des places subventionnées pour les tout-petits. », note Kateri Champagne Jourdain.

Le projet s’inscrit dans la foulée du Grand chantier pour les familles, un plan d’action lancé par le gouvernement du Québec en 2021, qui vise à accroître l’efficacité du réseau, à remettre l’égalité des chances au cœur de son action, ainsi qu’à encadrer les politiques d’admission des titulaires de permis subventionnés.