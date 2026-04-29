Semaine de la première transition scolaire dans Montmagny-L’Islet

Le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet tiendra la sixième édition de la Semaine de la première transition scolaire du 4 au 8 mai. Nouveauté cette année : plusieurs milieux de garde de Bellechasse participeront à l’initiative pour la toute première fois, après avoir constaté les retombées positives observées dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.

L’objectif de cette semaine est de mieux faire connaître l’importance de la transition vers l’école dans les services de garde éducatifs et les organismes communautaires, tout en favorisant un lien de continuité avec le milieu scolaire. L’initiative vise aussi à mieux outiller les parents en vue de cette étape importante dans la vie de leur enfant. Le comité rappelle d’ailleurs que cette transition ne débute pas quelques jours avant la rentrée, mais bien plusieurs mois à l’avance.

Plusieurs activités sont prévues pour marquer l’événement, notamment la création d’une carte postale destinée aux futurs enseignants, des activités d’éveil à la lecture, des tours d’autobus scolaire, des visites de cours d’école et de services de garde scolaires, de même que des repas avec boîte à lunch dans certains milieux de garde. Des activités à faire à la maison seront aussi proposées aux familles.

Cette semaine s’adresse particulièrement aux enfants de quatre et cinq ans qui feront leur entrée à l’école en août prochain. Selon le comité, une transition scolaire positive contribue à multiplier les chances de vivre un parcours scolaire marqué par de belles expériences et des réussites.

Mis sur pied en janvier 2018, le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet repose sur un partenariat entre les milieux scolaire, communautaire, de la petite enfance et de la santé. Il regroupe notamment le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, plusieurs CPE, le CISSS de Chaudière-Appalaches, Montmagny Accueille! la MRC de L’Islet et L’ÉcoRéussite de l’aventure 0-5 ans.