Symposium sur les soins palliatifs

Les intervenants régionaux en soins palliatifs et de fin de vie auront l’occasion de se rassembler à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le 15 novembre, lors du Symposium François-Gamache. Organisé conjointement par la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et par la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski, cet événement annuel vise à répondre aux besoins de formation en matière de soins palliatifs, un domaine en constante évolution.

Le symposium s’adresse aux médecins, infirmiers et infirmières, préposés, intervenants sociaux et spirituels, ainsi qu’aux bénévoles qui accompagnent les patients en fin de vie. En plus des connaissances précieuses partagées lors des conférences, les professionnels de la santé pourront bénéficier de crédits de formation, alors que les autres participants recevront une attestation.

Parmi les sujets abordés lors des quatre conférences de cette édition 2024, on retrouve des thèmes essentiels, tels que le modèle innovant du continuum de soins palliatifs et les pratiques d’accompagnement spirituel. Le traitement du délirium, son identification et sa prévention seront également à l’ordre du jour, tout comme les défis que représente la conciliation entre les idéaux de soins et la réalité professionnelle.

Le symposium porte le nom de François Gamache, un pionnier en soins palliatifs au Bas-Saint-Laurent, reconnu pour son engagement à offrir des soins de qualité aux personnes en fin de vie. Son dévouement a marqué les pratiques régionales, et continue d’inspirer les intervenants du milieu.

Ouverte en 2009, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est un lieu d’accompagnement pour les personnes en fin de vie, offrant un environnement paisible semblable à celui d’un foyer familial. Quant à la Maison Marie-Élisabeth, elle propose depuis plus de deux décennies des soins similaires à Rimouski. Ensemble, ces deux établissements espèrent contribuer à l’amélioration des pratiques en soins palliatifs dans l’ensemble de la région.

La programmation complète du symposium et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web www.maisondesjardins.com.

Source : Maison Desjardins