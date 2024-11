Tchin-Tchin par Natalie Richard

Is this it? Grüner Veltliner Pannon 2023

11 $ – 14954139 – 12,5 % – 1,8 g/l

Ma plus récente découverte! Un vin de Hongrie et un must pour tous ceux qui veulent découvrir les saveurs uniques du grüner veltliner, le cépage-roi d’Autriche, qui s’exprime tout aussi bien en terroir limitrophe. En plus des caractéristiques gustatives du grüner qui sont la pomme verte, la lime et le poivre blanc, s’ajoutent d’agréables notes d’abricot frais. Un vin d’apéro qui enchantera vos papilles… et votre portefeuille.

Christophe Pacalet Beaujolais Les Marcellins

19,75$ – 14349051 – 12 % – 1,2 g/l

Une explosion de fruits, un vin à savourer en tout temps! À l’apéro comme à table, Christophe Pacalet nous offre son savoir-faire dans un vin juteux et gourmand, super précis et tellement succulent. Il a certainement appris du meilleur, étant le neveu de Marcel Lapierre, un pionnier du vin nature dans le Beaujolais, un vigneron très respecté qui a redonné ses lettres de noblesse aux vins du Beaujolais, et qui nous a malheureusement quittés trop tôt, en 2010.

Pour la suite, je cite mon collègue sommelier Sylvain Poirier, de l’agence Rézin, qui n’aurait pas pu mieux décrire ce vin : « L’esprit même d’une bonne bouteille de Beaujolais ici; soit être à deux, jaser, et puis se rendre compte que la bouteille est déjà terminée. Voilà le message et le travail auquel Christophe Pacalet s’applique et réussi à merveille. C’est friand, soyeux, et gouleyant à souhait. Amateurs de vin nature et bien fait, ne boudez pas votre plaisir! » Voilà! Vous aurez compris qu’il vaut mieux en acheter deux bouteilles.

Question des lecteurs

Qu’est-ce qu’on entend par vin nature?

Un vin dit nature est un vin produit sans ajout de sulfites ni d’intrants pendant la vinification qui est menée avec le moins d’intervention possible. Bien que ce soit le cas pour la majorité des produits, la mention « nature » ne garantit pas que le vin soit issu d’une viticulture biologique, ce qui requiert une certification bien distincte.

Le vin nature n’a pas de réglementation officielle, par contre, depuis 2020 en France, la certification Vin méthode nature garantit que 100 % des raisins utilisés sont issus d’une agriculture engagée, biologique certifiée, et de vendanges manuelles. La vinification doit se faire avec des levures indigènes, sans aucun intrant ni recours à des techniques stérilisantes ou altérantes.

Par ailleurs, le vin méthode nature n’autorise aucune technique d’œnologie corrective ou de modification de la constitution du raisin — comme c’est le cas pour la vinification conventionnelle — et les sulfites sont permis pour un maximum de 30 mg/litre.

À titre de référence, la viticulture conventionnelle autorise entre 150 et 200 mg/litre. La catégorie des vins nature est bien indiquée à la SAQ, par un carton couleur papier kraft, aussi en vert pour les produits bios.

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com