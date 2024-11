Un spectacle pour nourrir l’avenir des enfants

Je collationne, organisme fondé en 2023 par Lorraine Carrier à Rivière-Ouelle, annonce la tenue de son deuxième spectacle-bénéfice pour soutenir sa mission : fournir des collations saines aux élèves de cinq écoles primaires de la région.

« Ce concert est une opportunité unique de faire la différence dans la vie des enfants tout en passant une soirée mémorable », souligne Mme Carrier, présidente fondatrice de l’organisme. L’événement, intitulé Une voix, dix doigts, mettra en vedette Gregory Charles, et aura lieu le 31 mai 2025 à 20 h, à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les billets sont offerts en prévente à partir du 1er décembre, au coût de 50 $ en admission générale, ou de 100 $ pour un accès VIP comprenant une rencontre avec l’artiste après le spectacle. Vous pouvez vous les procurer en ligne sur le site officiel de Je collationne, sur sa page Facebook, ou encore auprès de plusieurs partenaires locaux tels que Métro Plus Lebel et des municipalités participantes.

Pour un avenir équitable en classe

Depuis sa création, Je collationne aspire à offrir des conditions d’apprentissage égales pour tous les enfants, indépendamment de leur situation socioéconomique, en distribuant des collations à l’école. « En offrant ces collations, nous allégeons l’anxiété des enfants liée à la faim, et nous contribuons directement à leur réussite scolaire », ajoute Mme Carrier.

Le programme vise également à étendre ses services à d’autres écoles pour l’année scolaire 2025-2026, afin de rejoindre un plus grand nombre d’élèves. Avec l’appui des équipes scolaires, des municipalités, et de partenaires financiers, Je collationne joue un rôle clé dans la construction d’un environnement scolaire inclusif et bienveillant.

Les fonds récoltés par la vente des billets seront entièrement dédiés à l’achat de collations pour l’année scolaire 2025-2026. En participant à ce spectacle-bénéfice, chaque spectateur contribue directement à cultiver « l’appétit… d’apprendre! » chez les jeunes de la région.

Source : Je collationne