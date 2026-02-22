Tchin-Tchin par Natalie Richard : Vins et chocolat !

Brilla ! Prosecco Extra Dry

19,95 $ – 14216291 – 11 % – 16 g/l – Italie

Bulles et chocolat, oh ! que oui, pourvu que le vin effervescent ne soit pas trop sec ou trop vif. Le mieux est de choisir parmi les options Extra Dry (entre 12 et 17 grammes de sucre par litre) ou demi-sec (entre 32 et 50 grammes), ou encore un vin doux effervescent comme le Moscato d’Asti. En Italie, on préfère les proseccos Extra Dry, donc pas tout à fait sec, comme le Brilla !. C’est celui que l’on sert en apéro, et avec lequel on fait les spritz. Les bulles sont crémeuses et s’harmonisent merveilleusement avec les desserts, particulièrement le chocolat blanc.

Montresor Amarone della Valpolicella

42,75 $ – 240416 – 15 % – 10 g/l – Italie

Un vin puissant et chaleureux qui agrémentera vos braisés de viande rouge, vos menus de chasse, les fromages forts et le chocolat noir. Les notes de figue séchée, de cerise noire confite et de chocolat, doublées de la concentration enveloppante du vin, en font un accord exaltant avec des desserts chocolatés comme une mousse au chocolat, ou mon préféré, le gâteau forêt-noire. La famille Montresor offre le meilleur rapport qualité-prix sur le marché dans la catégorie des Amarone della Valpolicella. Si vous n’êtes pas familier avec l’amarone, c’est un bon choix pour se familiariser avec le style. Les amarones sont des vins concentrés et puissants, avec un taux d’alcool plus élevé à cause de la technique de vinification. L’amarone est produit selon la méthode appassimento qui consiste à laisser sécher les raisins pendant trois ou quatre mois après les vendanges, pour concentrer les saveurs et les sucres avant la fermentation et le vieillissement en foudre de chêne. Essayez aussi le ripasso, issu d’une autre technique vénitienne qui consiste à repasser les jus d’un jeune valpolicella sur des marcs d’amarone afin de lui conférer plus de cops et de saveurs. Temps de garde pour le ripasso : jusqu’à quatre ans; et pour l’amarone : de cinq à dix ans pour les entrées de gamme, et au-delà de trente ans pour les meilleurs millésimes.

Question des lecteurs

Quels vins choisir avec le chocolat?

C’est un accord qui n’est pas toujours évident, mais qui est fort agréable quand on trouve la bonne combinaison. Selon les règles des accords mets et vins, on devrait toujours harmoniser un mets sucré avec un vin tout aussi sucré, mais il y a des nuances. D’emblée, un bon porto ou un vin fortifié comme le Banyuls ou un Moscatel de Setubal seront toujours gagnants avec du chocolat, mais certains vins bien concentrés comme l’amarone, le cabernet-sauvignon, le malbec et le tempranillo espagnol peuvent faire des accords s’avérant tout aussi harmonieux avec le divin cacao. Le mieux est de faire des essais pour trouver la combinaison qui vous plaît. Essayez aussi l’amaretto avec le chocolat, c’est sublime !

