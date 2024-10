Une campagne pour valoriser les soins infirmiers

La campagne Je soigne mon avenir prend son envol dans l’Est-du-Québec Le but? Attirer davantage d’étudiants dans les programmes de soins infirmiers, un domaine où les besoins ne cessent de croître.

Les cégeps de la Gaspésie et des Îles, de Matane, de Rimouski, de Rivière-du-Loup et de La Pocatière s’unissent aux centres intégrés de santé du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour cette initiative. Avec le soutien de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers, ils espèrent augmenter les inscriptions et, à terme, renforcer les rangs du personnel soignant dans les hôpitaux et autres milieux de travail.

« Les besoins en soins infirmiers explosent dans notre région, et nous devons former plus de professionnels pour assurer la qualité des services », soulignent les responsables de la campagne. Le site web dédié à l’initiative met en avant les formations techniques offertes dans les cégeps de l’Est-du-Québec, avec une passerelle vers le DEC-BAC en sciences infirmières, ouvrant ainsi la voie à des carrières enrichissantes.

Financée par le ministère de l’Enseignement supérieur, cette campagne s’inscrit dans une volonté de répondre à la pénurie d’infirmières qui touche particulièrement les régions de l’est. Pour en savoir plus sur la campagne, visitez le site etudierdanslestduquebec.com.