Trois distinctions prestigieuses pour Pierre-Antoine Bernard

Originaire de La Pocatière, Pierre-Antoine Bernard connaît une année 2026 exceptionnelle sur le plan académique. Ce docteur en physique mathématique a obtenu trois distinctions pour l’excellence de son parcours, et de sa thèse réalisée à l’Université de Montréal.

Âgé de 29 ans, Pierre-Antoine Bernard a terminé son doctorat en août 2025. Ses travaux lui ont d’abord valu une distinction soulignant la qualité de sa thèse au Département de physique de l’Université de Montréal.

Le Pocatois a également obtenu la Médaille académique d’or du Gouverneur général, l’une des distinctions universitaires les plus prestigieuses au Canada. Celle-ci récompense l’excellence des résultats d’un étudiant aux études supérieures.

Une troisième reconnaissance, cette fois à l’échelle nationale, vient couronner son parcours doctoral. Pierre-Antoine Bernard est le lauréat 2026 du Prix de la thèse avec distinction ACES-ProQuest (Association canadienne pour les études supérieures) dans la catégorie Génie, sciences médicales et sciences naturelles.

Sa thèse, intitulée Spins et fermions libres sur des réseaux associés à des fonctions bispectrales, porte sur les fondements mathématiques de systèmes quantiques. Ses travaux touchent notamment à des domaines liés à l’information et à l’informatique quantiques.

Pierre-Antoine Bernard recevra officiellement cette distinction le 5 novembre prochain à Regina, en Saskatchewan, à l’occasion du congrès annuel de l’Association canadienne pour les études supérieures.

Le jeune chercheur n’a toutefois pas attendu ces récompenses pour poursuivre son parcours. Depuis septembre 2025, il effectue un stage postdoctoral à l’Université de Toronto, où il poursuit ses recherches dans le domaine quantique.

Ces trois distinctions viennent ainsi souligner un parcours universitaire remarquable pour le chercheur originaire de La Pocatière, qui poursuit maintenant ses travaux au sein de l’une des principales universités canadiennes.