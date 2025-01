Trois nouveaux fonds pour appuyer les entrepreneurs de Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet renforce son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) de la région en annonçant la création de trois nouveaux fonds stratégiques. Ces initiatives, conçues pour répondre aux défis actuels des entrepreneurs, témoignent de l’engagement du CAE envers le développement économique durable et l’innovation locale.

Les trois fonds offrent des prêts variant de 5000 $ à 50 000 $, avec une durée de remboursement pouvant s’étendre jusqu’à 84 mois. Un congé d’intérêts est proposé pendant 24 mois, et un moratoire sur le remboursement du capital peut être accordé selon les besoins des entrepreneurs. Par la suite, un taux d’intérêt très concurrentiel s’applique. Les entreprises peuvent également combiner ces prêts avec d’autres fonds existants du CAE, offrant ainsi une flexibilité accrue pour concrétiser leurs projets. « Avec le congé d’intérêts, pour un prêt de 50 000 $, l’entrepreneur pourra économiser environ 6000 $ », explique avec enthousiasme Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

Les fonds

La Stratégie transfert facilite la relève entrepreneuriale, qu’elle soit familiale, interne ou externe, afin d’assurer la continuité des activités et de préserver les emplois locaux. La Stratégie verte encourage quant à elle l’adoption de pratiques écoresponsables, telles que l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, permettant ainsi de concilier durabilité et rentabilité. Enfin, la Stratégie numérique accompagne les entreprises dans leur transformation technologique en soutenant des projets liés à l’automatisation, à la cybersécurité et à l’intégration d’outils numériques avancés. Ces initiatives s’appuient sur des conditions financières avantageuses, offrant des prêts flexibles et concurrentiels pour stimuler l’innovation et la croissance économique locale.

« Avec ces trois initiatives, le CAE Montmagny-L’Islet réaffirme son rôle de partenaire clé pour les entrepreneurs de la région, en leur fournissant les outils nécessaires pour innover, croître et contribuer au dynamisme économique local », ajoute Mme Thibault.

Ces nouveaux financements sont rendus possibles grâce au récent renouvellement d’ententes avec Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). « Au-delà du financement, le CAE offre aussi de l’accompagnement personnalisé, des formations, des outils, et ouvre aussi la voie aux entrepreneurs vers un vaste réseau d’expertise et de partenaires engagés dans la réussite », conclut Mireille Thibault.

Pour plus d’informations, contactez le CAE Montmagny-L’Islet au 418 248-4815 ou par courriel info@caeml.qc.ca.