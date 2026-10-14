Troisième édition de la Nuit des sans-abri à La Pocatière

Le comité organisateur de la Nuit des sans-abri de La Pocatière invite la population à sa troisième édition qui aura lieu le vendredi 16 octobre à partir de 17 h au Parc intergénérationnel Desjardins. Cette année le thème est Rendre visible l’invisible.

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation aux situations d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concernent de plus en plus de Québécois. Depuis 1989, chaque troisième vendredi du mois d’octobre, des personnes passent la nuit dans la rue en signe de solidarité avec ceux et celles qui y vivent dans des conditions précaires et souvent intenables.

L’événement vise aussi à donner une voix à ces personnes, à démystifier les réalités autour de l’itinérance, mais aussi à déconstruire les préjugés et à créer un espace de mixité sociale. Chez nous, l’itinérance est le plus souvent invisible, prenant la forme de personnes qui doivent dormir dans leur véhicule, dans des abris de fortune dans les bois, ou encore sur le divan d’amis ou de proches.

Une vidéo réalisée par le comité de La Pocatière et illustrant ce type d’itinérance a été projetée tout le mois de septembre au cinéma Le Scénario. Elle est disponible sur le profil Facebook de l’événement.

Comme l’an dernier, lors de cette soirée, les participants auront droit à des prestations par les jeunes de Tandem-Jeunesse et de Projektion, ainsi qu’à un spectacle du musicien Joe Robicho. Des hot-dogs, de la barbe à papa, de soupe, des breuvages chauds et des vêtements de deuxième vie seront également offerts gratuitement sur place.

Cet événement se réalise grâce à l’implication de plusieurs organismes du territoire qui se regroupent afin de donner une couleur locale à une sensibilisation qui se déroule dans plusieurs municipalités du Québec. Ces organismes sont ADDS Kamouraska, Moisson Kamouraska, Projektion, Santé Québec, Tandem-Jeunesse, CDC du Kamouraska, Kam-Aide, Trajectoires Hommes et le Centre-femmes La Passerelle.

Plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook Nuit des sans-abri La Pocatière.