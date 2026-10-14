Un nouveau bottin pour mieux orienter les jeunes de Montmagny-L’Islet

Les Partenaires engagés pour la jeunesse Montmagny-L’Islet (PEJML) viennent de lancer la version numérique de leur Bottin de ressources jeunesse 0-24 ans et leur famille, un outil destiné à faciliter le repérage des différents services offerts dans les MRC de Montmagny et de L’Islet.

Le bottin regroupe en un seul endroit des ressources provenant notamment des milieux scolaire, communautaire, municipal et de la santé. On y retrouve des services touchant entre autres l’accompagnement, le soutien et les besoins de base. L’outil s’adresse autant aux jeunes et à leurs familles qu’aux intervenants appelés à les accompagner.

Sa réalisation a nécessité un long travail de recherche, de collecte et de vérification afin de dresser un portrait aussi pratique que possible des ressources disponibles sur le territoire. « Nous souhaitions créer un outil simple et accessible, qui permette de mieux s’y retrouver parmi les ressources qui existent sur notre territoire. Le bottin est le fruit d’un travail de recherche et de collaboration qui vient concrétiser un besoin exprimé par le milieu », explique Ariane Jean-Bouchard, coordonnatrice des PEJML.

Un outil appelé à évoluer

Le projet découle d’une démarche collective des PEJML, basée sur la collaboration entre les différents acteurs du milieu. Le bottin avait d’ailleurs été dévoilé lors du Grand RDV annuel, en juin 2026, avant d’être transmis aux partenaires afin de les aider à diriger plus facilement les jeunes et leurs parents vers les ressources appropriées.

Cette première édition n’est toutefois pas destinée à demeurer figée. Les PEJML prévoient la mettre à jour au fil du temps afin de tenir compte des changements dans les services existants, et de l’ajout de nouvelles ressources. Le bottin peut être consulté dans la section Ressources du site des Partenaires engagés pour la jeunesse Montmagny-L’Islet.

Rappelons que les PEJML forment un collectif intersectoriel dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté par la réussite éducative des jeunes de 0 à 24 ans. Le regroupement travaille notamment à mobiliser les partenaires du territoire, et à renforcer les liens entre les différentes organisations qui interviennent auprès des jeunes et des familles.